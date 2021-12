Kijkers Zeeman Confronteert geroerd door opgelichte Ad: ‘Help dit gezin’

Het leven van de Brabantse Ad staat volledig op zijn kop nadat hij wordt opgelicht door een louche aannemer. Thijs Zeeman gaat op zoek naar de oplichter in Zeeman Confronteert. Kijkers zijn verbaasd over het schokkende verhaal en leven mee met het gezin.

Het huis van de Brabantse Ad is vorig jaar verwoest door een heftige woningbrand. Maar het echte drama vindt plaats als zijn aannemer hem oplicht voor meer dan 100.000 euro. Thijs Zeeman en zijn rechterhand Nico van den Dries duiken in de materie over deze zaak, die hartverscheurend blijkt. Ad vertelt in tranen zijn verhaal.



Ik voel de pijn tot op t bot.

Jemig wat voor gevoelloze ben je dan dit iemand aan te doen. Zet die Stef herkenbaar in beeld! Zo'n hufter verdient niet geblurred te worden. Dit verdient een crowdfunding voor Ad. #zeemanconfronteert — Geertje (@GeertjeWietske) November 30, 2021

Kijkers leven mee met Brabantse Ad

Het huis van de Brabander is een bouwval, waar nog veel aan moet gebeuren. Hij werd het slachtoffer van een geraffineerde oplichter. Na de brand moest een aannemer de klus klaren en het huis verbouwen. Geld van de verzekering bood daartoe de uitkomst. Aannemer Stef lijkt de aangewezen persoon om het huis op te lappen, maar doet dat uiteindelijk nooit. Wel vraagt hij Ad constant om vooruitbetalingen en hoge bedragen.

Maar Stef gaat ondanks het ontvangen geld niet aan de slag. Al snel blijkt dat de aannemer het geld wegsluist en zijn afspraken niet nakomt. De aannemer troggelt duizenden euro’s af zonder iets in het huis te hebben gedaan, waardoor Ad zelf met de bouwval overblijft. „Van ‘s morgens vroeg, na m’n eigen werk, tot ‘s avonds in de late uren werken in m’n eigen woning. Om de ellende die een ander heeft veroorzaakt, op te lossen.” De Brabander kampt met stress, vermoeidheid, lichamelijke klachten en zelfmoordgedachten.



Welk bedrijf helpt dit gezin?

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️#zeemanconfronteert — Miss M. (@missNomrs) November 30, 2021

Aannemer Stef blijkt geraffineerde oplichter

De aannemer verdwijnt uiteindelijk en gooit zijn achterstallige werk op een hartinfarct. Wel verdwijnen hoge bedragen naar de rekeningen van zijn kinderen. Zijn bedrijf bestaat niet meer, maar al snel concluderen de makers van Zeeman Confronteert dat Stef nog steeds werkt.



Wat een ellende voor die jongen en zijn gezin.#zeemanconfronteert — Paul. (@Paulus858520671) November 30, 2021

Kijkers loven het doorzettingsvermogen van Ad, die ondanks de ellende zelf verder bouwt aan zijn huis. „Ik kan in een hoekje gaan zitten huilen, maar dat ga ik niet doen. Ik huil wel, maar ik ga gewoon door. Ik moet als vader van een gezin voor andere mensen zorgen.” Opgeven is volgens hem geen optie. „Ook al duurt het zes jaar, al duurt het twintig jaar. Dat huis komt af.” Maar Ad wil dat zijn oplichter gepakt wordt.



Zo’n aannemer mag zich nooit meer inschrijven bij de KvK. #zeemanconfronteert — Kwit77 (@kwit77) November 30, 2021

De confrontatie in Zeeman confronteert

Zoals de naam van het programma al doet vermoeden, gaat Thijs Zeeman op zoek naar de aannemer, wat leidt tot een verbazingwekkende confrontatie. Aannemer Stef beschuldigt uiteindelijk zijn compagnon van oplichting. Zeeman somt daarna alle verdachte transacties op. Stef gooit die bedragen op een vervelende scheiding en ontkent zijn misdaden. „Je bent gewoon een dief, een jatmuis. Die een gezin naar de gallemiezen heeft geholpen”, zegt Zeeman. De aannemer belooft aan het eind van de confrontatie dat Ad en zijn gezin het geld terugkrijgen. De aflevering eindigt met het bericht dat Stef niks meer van zich heeft laten horen. Inmiddels is er een crowfundingsactie opgestart voor Ad en zijn gezin.



Het verdriet van die man gaat me door merg en been. Zo sneu #zeemanconfronteert — Hakuna Mabesi (@cherrymintje) November 30, 2021

