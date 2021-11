Voor het eerst in weken laat het RIVM een positief coronageluid horen, dit is waarom

Wekenlang was de toon in de coronahoek dreigend: oplopende besmettingen, veel doden, volle ziekenhuizen, een mogelijke lockdown. Er kwamen inderdaad strengere maatregelen, maar nog voordat we het effect daarvan kunnen zien, komt het RIVM met een positieve noot.

„We zien positieve signalen.” Het zijn de woorden van Aura Timen, hoofd infectieziektenbestrijding van het RIVM, vandaag. De uitspraak is gebaseerd op de laatste besmettingsstatistieken. In de afgelopen zeven dagen werden iets meer dan 155.000 positieve tests geregistreerd. En dat was slechts 0,8 procent meer dan de week ervoor.

Aantal besmettingen corona stagneert

Dit is in schril contrast met afgelopen weken, waarin de besmettingscijfers met tientallen procenten per week stegen. Begin oktober was er nog een daggemiddelde van 1700, nu ligt dat boven de 22.000. Toch is het RIVM positief gestemd. Er is namelijk stagnatie in de cijfers waar te nemen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft daarom „het sterke vermoeden” dat het aantal besmettingen echt afvlakt.

„Als die lijn doorzet, zitten we nu op de piek. We zien positieve signalen”, aldus Timen. Een reden van het ongeveer gelijk blijven van het aantal besmettingen zou kunnen zijn dat de GGD’en rond hun maximale capaciteit zitten. Maar de RIVM vindt het „niet aannemelijk” dat dat de reden is. Een week geleden werd namelijk nog meer getest, waarvan 22,2 procent positief was. Nu is dat 21,4 procent van de tests.

Reproductiegetal gedaald

Ook het beruchte reproductiegetal daalde. Op 15 november, de laatste datum waarvan we een reproductiestatistiek hebben, was het R-getal 1,05, het laagste niveau sinds september. Dat was een week eerder nog 1,22. Timen ziet ook een afvlakking van het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt opgenomen. „Maar het is nu nog niet met zekerheid te zeggen. We hebben de komende tijd nodig om het beeld nauwkeuriger te krijgen.”