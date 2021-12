Prinses Amalia neemt zitting in Raad van State: ‘Nog veel te leren’

Prinses Amalia heeft een dag na haar 18e verjaardag officieel zitting genomen in de Raad van State. De oudste dochter van Willem-Alexander mag volgens de wet vanaf gisteren officieel de kroon overnemen van haar vader. De troonopvolger noemde het een eer, maar stelde ook dat ze nog veel moet leren.

„Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, ‘van rechtswege zitting in de Raad van State’. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik”, begon Amalia, die echter beseft dat het „ook morgen” kan zijn.

Amalia: ‘Ik moet nog veel leren’

In het geval dat de koning komt te overlijden, neemt Amalia automatisch zijn plaats in op de troon. Maar Amalia heeft laten weten dat ze het prima vindt als haar moeder voorlopig die taak op zich zou nemen, die dan regentes (waarnemend rijksbestuurder) zou worden. Dat heeft ze laten weten in haar biografie, geschreven door Claudia Breij.

„Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter”, ging Amalia verder. De prinses hoopt na haar studie de vergaderingen van de Raad van State „regelmatig” bij te wonen.

Oma’s wijsheid

Amalia herhaalde daarna de woorden die prinses Beatrix in 1959 uitsprak tijdens haar binnengeleiding: „Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal – bewust van mijn verantwoordelijkheid – trachten een goede leerling te zijn.”

In haar eerste toespraak als troonopvolger zei ze ook dat ze haar eigen invulling wil gaan geven aan haar titel als aankomend koningin. „Er is geen school voor koningin worden, zoals voor een bakker of advocaat”, aldus Amalia. „Ik denk daardoor dat je naar het verleden moet kijken: wat is er eerder gedaan? Maar je moet ook met de tijd meegaan.”

Interessante mensen ontmoet tijdens tussenjaar

De prinses heeft de afgelopen jaren naar eigen zeggen „steeds bewuster” geleerd wat het koningschap inhoudt. „Ik zie vooral dat mijn vader en grootmoeder er een persoonlijke invulling aan hebben gegeven. Wat mij ook raakte en wat ik in allebei zie, is een grote dienstbaarheid en toewijding aan het ambt. Dat is iets wat ik ga meenemen.”

Op dit moment neemt de prinses een tussenjaar. „Ik heb veel geleerd en veel interessante mensen ontmoet. Die ervaringen neem ik mee naar de toekomst en die leveren mij ook persoonlijke groei op. Maar net als mijn schooltijd en studietijd beschouw ik dit als iets wat privé is. Ik ben dankbaar voor de privacy die mij de afgelopen tijd hierin is gegund.”