Oostenrijk beëindigt lockdown alleen voor gevaccineerden: ‘We willen geen vijfde golf’

Voor Oostenrijkers die zijn genezen van het coronavirus of zijn gevaccineerd, komt in de nacht van zaterdag op zondag een eind aan de lockdown in hun land. Dat hebben landelijke en regionale leiders vandaag besloten. Ongevaccineerde inwoners van het Alpenland krijgen ook daarna nog te maken met de strenge beperkingen.

Oostenrijk ging op 22 november in lockdown. Dat betekende dat inwoners een geldige reden nodig hadden om van huis te gaan, zoals het doen van boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. Mensen die zich er niet aan hielden, riskeerden een boete van 1450 euro.

Mondkapjesplicht blijft en restaurants sluiten om 23.00 uur

Ook na het versoepelen van de maatregelen blijven regels van kracht die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Zo moeten mensen in binnenlocaties mondkapjes dragen en restaurants moeten om 23.00 uur sluiten. Nachthoreca blijft dicht.

Deelstaten mogen echter ook afwijken van de landelijke norm als ze een strenger beleid willen voeren. Dat zijn ze in veel gevallen ook van plan. Zo wil Opper-Oostenrijk tot zeker 17 december in lockdown blijven. Andere deelstaten houden hotels en cafés langer dicht.

Vaccinatiegraad ‘beschamend laag’ in Oostenrijk

De nieuwe bondskanselier Karl Nehammer zegt dat de lockdown voor ongevaccineerden in eerste instantie wordt verlengd met tien dagen. Hij sluit niet uit dat de maatregelen daarna worden weer verlengd. Oostenrijk probeert van alles om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Die is door de voorganger van Nehammer vorige maand „beschamend laag” genoemd.

Als de maatregelen over tien dagen voor ongevaccineerden verdwijnt, gaat de 2G-regel weer in, waarmee beperkingen voor ongevaccineerden blijven gelden. Kanselier Alexander Schallenberg maakte de „moeilijke besluiten” vandaag bekend tijdens een persconferentie. Hij verwees hierbij naar het menselijk leed: „We willen geen vijfde golf.”

Omdat de vaccinatiegraad in Oostenrijk met 65 procent relatief laag is, is de overheid van plan op per 1 februari een vaccinatieplicht in te voeren. De komende maanden zal de regering zich bezighouden met het wettelijk mogelijk maken van deze vaccinatieplicht. „Lang, misschien te lang, ben ik ervan uitgegaan dat het mogelijk moet zijn om mensen te overtuigen zich vrijwillig te laten inenten”, zei Schallenberg over het plan. „Maar we moeten de realiteit onder ogen zien.”