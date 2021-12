Amalia wordt 18 jaar: dit gaat er voor haar veranderen

Prinses Amalia mag dinsdag 18 kaarsjes uitblazen, en het bereiken van volwassenheid betekent voor haar net iets meer dan voor de gemiddelde tiener. Zo mag ze vanaf deze leeftijd officieel de troon opvolgen, al zit ze daar nog niet op te wachten.

„Ik heb vooral tegen mijn vader gezegd: blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten.”

Amalia 18 jaar

Nu Amalia achttien wordt, houdt dat in dat ze officieel haar vader koning Willem-Alexander mag opvolgen. Ook in het geval dat de koning komt te overlijden, zou Amalia automatisch zijn plaats innemen op de troon. Nu is het nog zo dat koningin Máxima die taak op zich zou nemen, die dan regentes (waarnemend rijksbestuurder) zou worden. Amalia heeft echter al laten weten om die regeling voorlopig prima te vinden. Als haar vader nu iets zou overkomen, vraagt ze haar moeder de rol van staatshoofd nog een paar jaar over te nemen, heeft ze in haar biografie geschreven door Claudia Breij laten weten.

Lid van Raad van State

Maar dat is niet het enige wat het bereiken van volwassenheid met zich meebrengt voor de kroonprinses. Zo wordt ze vanaf haar achttiende verjaardag ook officieel lid van de Raad van State, het adviesorgaan van de regering. Deze rol is echter symbolisch, net als voor de koning. De enige plicht van de koning is om wetten te ondertekenen. Wel moet Amalia een toespraak houden wanneer ze binnengeleid wordt in de Raad van State. „Dat vond ik destijds ook spannend en ik zal haar zo goed mogelijk begeleiden”, aldus haar vader. De prinses vindt het volgens hem ook „heel spannend”.

Ontvangen jaarlijkse toelage

Maar de grootste, en meest omstreden, verandering voor Amalia is dat zij vanaf dinsdag recht heeft op haar jaarlijkse toelage van ongeveer 1,6 miljoen euro. Dit is een ‘uitkering’ van het Rijk en bestaat uit een jaarlijks inkomen van 296.000 euro, en daarnaast 1.338.000 euro onkostenvergoeding voor personeel en materieel. De prinses heeft aan demissionair premier Mark Rutte laten weten dat ze die uitkering echter nog niet wil ontvangen. „Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen”, schreef ze in een brief. Ze meent dat ze in haar „functie als Prinses van Oranje geen hoge kosten hoeft te maken.”

Focussen op studie

Ze gaat het inkomen dan ook voorlopig terugstorten, net als het deel van de onkostenvergoeding die zij niet gebruikt. De komende jaren gaat ze namelijk studeren en wil zich volledig daarop kunnen focussen. Ze vindt het dan niet netjes om het inkomen te ontvangen, ook omdat „andere studenten het zo moeilijk hebben, zeker in deze onzekere coronatijd.” Amalia gaat haar studie net als haar vader aan de Leiden Universiteit volgen. Momenteel houdt ze een tussenjaar, maar is zich volop aan het voorbereiden op haar studie. „Ze is heel veel aan het leren en is ook aan zichzelf aan het werken”, zei haar moeder koningin Máxima vorige maand tijdens een staatsbezoek aan Noorwegen.