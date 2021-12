Voordringen bij de boosterprik? Dat kan gewoon

Het is mogelijk om voor te dringen bij het halen van een boosterprik bij de GGD. Het ANP ging na geruchten op onderzoek uit en zag vandaag inderdaad dat iemand die op basis van zijn geboortejaar voorlopig nog niet aan de beurt zou zijn voor de aanvullende prik, er moeiteloos in slaagde die toch te krijgen.

„We zijn niet van de politie”, reageert een woordvoerder van de GGD hierop.

De persoon die vandaag een boosterprik haalde, is geboren in 1976. Hij had op de afsprakensite van de overheid 1937 ingevuld om de prik nu al te kunnen krijgen. In de regio Den Haag ontving de man zondag de aanvullende prik die de bescherming tegen het coronavirus op peil moet houden. Hij heeft dit gedaan om in de praktijk te laten zien dat dit mogelijk is. Daarnaast wilde hij de booster om persoonlijke redenen graag zo snel mogelijk krijgen.

Een andere persoon, die er twee weken geleden al in slaagde de boosterprik eerder te halen, deed zich vier jaar ouder voor. De man uit Noord-Holland is geboren in 1939 en vulde op de registratiewebsite 1935 als geboortejaar in. Ook hij kreeg zonder problemen de extra prik.

Boosterprik nodig voor wintersportvakantie

Mensen onder de zestig zijn volgens de planning van coronaminister Hugo de Jonge eigenlijk pas vanaf januari aan de beurt voor een boosterprik, en de campagne begon in vergelijking met andere Europese landen traag. En dat is slecht nieuws voor de wintersporters in ons land, want zonder boosterprik kom je Oostenrijk en Frankrijk boven een bepaalde leeftijd al niet meer binnen. Dit kan voor veel mensen reden zijn om te sjoemelen op de registratiewebsite van de boostercampagne, om zo toch op tijd de prik voor hun vakantie te kunnen halen.

Kwetsbaar controlesysteem bij GGD

De GGD GHOR Nederland liet eerder in een reactie aan het ANP weten dat afspraken van mensen die nog niet aan de beurt zijn worden afgebeld. Ook wordt er volgens hem op locatie gecontroleerd. „Op basis van een legitimatiebewijs gebeurt dit voor de leeftijdsdoelgroepen.” In de gevallen die bij het ANP bekend zijn, werd echter niet op locatie gecontroleerd of ze ook echt aan de beurt waren. De gezondheidsdienst gaf al toe dat het systeem kwetsbaar is. „Wij zijn niet van de politie”, voegde een woordvoerder eraan toe.

Toch wil de GGD het voordringen bij een boosterprik wel afraden. „Als je voordringt, en fraudeert bij het invullen van de gegevens, dan neem je een plek van iemand in die deze vaccinatie misschien nog harder nodig heeft dan jij”, benadrukt de dienst. „Er is voor iedereen een vaccin beschikbaar, maar wacht op je beurt en je uitnodiging.” Voor mensen die korter dan een halfjaar geleden hun tweede prik hebben ontvangen, is voordringen sowieso niet mogelijk. Het systeem verwijst in dat geval door naar het landelijke telefoonnummer voor een afspraak.