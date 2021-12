Oranjebond: ‘Hang de vlag uit op verjaardag Amalia’

Als het aan de Oranjebond ligt, wordt 7 december een extra speciale dag. Die is al speciaal omdat prinses Amalia dan 18 jaar wordt, maar de bond roept iedereen op om de vlag uit te hangen. Ook wil de bond dat door heel het land tien minuten lang de klokken luiden. Zo kan de dag waarop ze haar vader koning Willem-Alexander vanaf nu eventueel kan opvolgen niet onopgemerkt voorbij gaan, vindt de bond.

„We roepen iedereen op deze koninklijke verjaardag te vieren met vlag en oranje wimpel; als symbool van vreugde en verbondenheid. Het zou mooi zijn als vanuit allerlei plekken in Nederland de klokken zullen klinken tussen 9.00 uur en 9.10 uur”, laat Oranjebond-voorzitter Pieter Verhoeve weten. „Klokgelui staat voor hoop, vreugde, verdriet en troost, goed om op 7 december deze te laten klinken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

18e verjaardag Amalia

Eerder werd al bekend dat de Koninklijke Klokkenspelvereniging (KNKV) een speciale compositie heeft gemaakt voor de gelegenheid. Het werk met de titel Amalia Achttien zal op haar verjaardag en de dagen erna door beiaardiers door het hele land worden gespeeld.

Ook heeft de Oranjebond een felicitatieregister voor Amalia geopend. Iedereen kan haar dus feliciteren. Daarnaast roepen ze burgemeesters op om met een 18-jarige uit hun gemeente een persoonlijke boodschap op te nemen. De bond maakt zelf een felicitatiefilm voor haar.

Boek door Claudia de Breij

Amalia’s 18e verjaardag is ook zonder die vlaggen en het klokgelui een bijzondere, want er is door Claudia de Breij speciaal een boek over haar geschreven. In het boek leren we veel nieuwe dingen over Amalia. Zo blijkt de prinses een enorme liefde voor muziek te hebben en schijnt ze een aardig mopje te kunnen zingen.