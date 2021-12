Vanavond GP Saudi-Arabië: gaat Max Verstappen de tegenslag achter zit laten?

De teleurstelling was gisteren groot, toen Max Verstappen zijn polepositie in de Grote Prijs van Saudi-Arabië miste. Hij moet vandaag genoegen nemen met een start vanaf de derde plek op een circuit waar inhalen heel lastig gaat zijn.

Red bull-teambaas Christian Horner meent dat hij deze tegenslag zo snel mogelijk achter zich moet laten: „Hij is gefrustreerd en dat is begrijpelijk, want hij was aan een machtige ronde bezig, maar hij moet zich snel herpakken en zondag vanaf startplek drie een hele goede race rijden.”

Verstappen mist polepositie in GP Saudi-Arabië

Verstappen was in de slotminuut van de kwalificatieronde aan de snelste ronde van allemaal bezig en op weg naar een zekere poleposition (start vanaf de eerste plek). Bij het uitkomen van de laatste bocht op het circuit van Djedda blokkeerde zijn linker voorrem en hij ramde vervolgens met zijn rechter achterwiel hard tegen de muur. Door die fout moest de Formule 1-coureur zijn ronde afbreken en zijn auto stilzetten. De rondetijd die hij eerder in de sessie neerzette, was goed voor de derde startpositie.

„Dit voelt verschrikkelijk”, mopperde de Nederlander tijdens een interview in de pits. „Ik was bezig aan een hele goede ronde en ik wist dat de snelheid er was, maar ik blokkeerde. Ik weet niet goed wat er gebeurde. Het is natuurlijk teleurstellen om vanaf plek drie te moeten starten, zeker als je weet aan wat voor ronde ik bezig was. De auto is snel, dat is duidelijk. Laten we zien wat ik in de race kan doen.”

Inhalen wordt lastig

„We moeten hopen dat de versnellingsbak niet beschadigd is”, vervolgde Horner, die besefte dat dit een heel duur foutje kan zijn in de titelstrijd. Verstappen heeft 8 punten voorsprong op Hamilton in de WK-stand, maar hij zal zondag zoveel mogelijk punten moeten scoren om zicht te houden op zijn eerste wereldtitel. Na de voorlaatste race in Djedda is er nog de slotrace in Abu Dhabi. „We zullen het van de strategie moeten hebben, want ik denk dat inhalen op dit circuit heel lastig wordt”, zei Horner. Tijdens de vrije training en kwalificatie dit weekend was al te zien dat dit circuit een zeer smalle baan en verraderlijke bochten kent.

Pittig circuit

Hamilton aanvaardde dan ook dankbaar de eerste startpositie. „Wat een pittig circuit is dit. Ongelooflijk technisch en complex. Het is verbazingwekkend wat ze hier in korte tijd hebben aangelegd. De snelheid is fenomenaal”, zei de zevenvoudig wereldkampioen. „We waren constant aan het worstelen met de banden en hadden moeite ons tempo te vinden, dus dan is dit een geweldige meevaller.”

De GP van Saudi-Arabië is vandaag om 19.00 te bekijken via Ziggo Sport.