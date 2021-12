Prins Beatrix is besmet met het coronavirus en zit in thuisisolatie

Prinses Beatrix (83) is positief getest op het coronavirus. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst zaterdag bekend. In verband met „milde verkoudheidsklachten” heeft ze zich laten testen. Momenteel zit de prinses in thuisisolatie.

Iedereen die in nauw contact is geweest met de prinses is geïnformeerd.

Werkbezoek Curaçao

Beatrix kwam maandagochtend na een vierdaags werkbezoek terug uit Curaçao. Dat werkbezoek stond in het teken van 25 jaar samenwerking tussen natuurorganisaties binnen de Dutch Caribbean Nature Alliance, activiteiten van sociaal-maatschappelijke organisaties en de impact van de coronapandemie op het eiland. Daar vertelde ze dat ze tweemaal gevaccineerd is tegen het coronavirus en al een boosterprik heeft ontvangen. Ze vloog zondagavond laat, Nederlandse tijd, terug op een lijnvlucht van KLM.

Tijdens het werkbezoek werden de coronamaatregelen, zoals 1,5 meter afstand houden en het dragen van een mondkapje, niet altijd even streng nagevolgd. Het is echter niet duidelijk of Beatrix het virus ook in Curuçao heeft opgelopen.

Beatrix in thuisisolatie

De RVD heeft laten weten dat Beatrix zich nu aan de leefregels houdt die gelden voor mensen die positief getest zijn. Dat betekent dat de prinses in thuisisolatie zit en daardoor ook niet bij de verjaardag van haar kleindochter Amalia aanwezig kan zijn. Zij wordt dinsdag achttien jaar. Een belangrijk moment, want vanaf dan kan Amalia automatisch de troon opvolgen, mocht haar vader te komen overlijden.