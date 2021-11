Naweeën persconferentie: #Ikdoenietmeermee en #Ikdoewelmee verdelen Twitter

De boodschap van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jong is duidelijk na gisteravond. Uit de persconferentie blijkt dat de mondkapjes terug uit de jaszak mogen en QR-codes vaker worden ingezet. Veel mensen waarschuwden al dat polarisatie op de loer ligt. Op Twitter is de verdeeldheid voelbaar na de persconferentie. #Ikdoenietmeermee en #ikdoewelmee zijn trending en staan lijnrecht tegenover elkaar.

Zo’n persconferentie roept vaak nogal wat reacties op. Hoewel we al konden voorspellen wat ons te wachten stond, is ook gisteren dit het gesprek van de dag. In de sportkleedkamers, op straat en in de supermarkt hoor je geluiden van voorbijgangers die praten over de nieuwe coronamaatregelen.

QR-code en mondkapjes verdelen Twitter

Aankomende zaterdag gaan de nieuwe regels in. Metro schreef gisteravond over de persconferentie en zette de nieuwe maatregelen op een rijtje. In de brede zin zijn het mondkapje en de QR-code de belangrijkste punten. Ook geldt het thuiswerkadvies wederom.

De QR-code blijft voor sommigen een dingetje. Gister vertelden de volksvertegenwoordigers ons dat de coronapas niet alleen meer geldt voor horeca en culturelere instellingen. Maar ook voor sportscholen, kermissen, zwembaden en muziekles. Sportschoolhouders zijn niet blij met de controle en denken dat de QR-code als een drempel werkt. En zwembaden lieten gister al weten niet mee te willen werken aan dit systeem.

#Ikdoenietmeermee trending

Na de persconferentie ging Twitter los en natuurlijk vinden veel Nederlanders wat van de afgekondigde maatregelen. Op het social media-platform ontstaan twee kampen. Onder #Ikdoenietmeermee laten Twitteraars van zich horen die zich uitspreken tegen het aankomende beleid. „Dubbel gevaccineerd, maar ik ben er klaar mee” en „te absurd voor woorden” of „dit gaat nergens meer over”, klinken berichten. Niet alleen ongevaccineerden, maar ook gevaccineerden lijken moeite te hebben met de nieuwe maatregelen.



Ik ben niet voor of tegen vaccinaties. Ik ben voor vrije keuze. Maar in de buitenlucht een QR-code verplichten vind ik oprecht wel echt ver gaan man. Eerder zei Hugo nog dit… #totwaargaatdit pic.twitter.com/yDFph9200X — Guido Weijers (@guidoweijers) November 2, 2021



Ik weet niet of het kan of mag,maar ik ben vanaf nu een gevaccineerd wappie. #ikdoenietmeermee — Herman Vente (@HermanVente) November 2, 2021



Het gaat niet om gevaxxt of niet gevaxxt.

Het gaat om of je meewerkt nog met politiek tuig dat ons land kapot maakt en de kinderen die er in opgroeien. Ik deed al niet mee maar laten we met z'n allen opstaan en zeggen #ikdoenietmeermee — Susanne W (@Susanne1963W) November 2, 2021



De enige manier om dit te stoppen, is door massaal nee te zeggen. Nee tegen niet werkende maatregelen. Nee tegen vaccinatiedwang. Nee tegen het discriminerende beleid van “onze” overheid. #ikweiger — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) November 2, 2021



Ingeënt personeel vormt risico in het ziekenhuis, toch mag het met klachten doorwerken https://t.co/mXLy7ROAYL via @trouw Zucht… Waarom kon ik dit als simpele neuroloog al een half jaar geleden bedenken? En onze 'experts' nu pas?#coronamaatregelen #mondkapjes #QRterreur — Jan B. Hommel – alias @the_stinging (@hommel_b) November 2, 2021



2x een ‘vrijheidsprik’ gehad en nu weer behandeld als een zieke. Ik geloof jullie niet meer Hugo en Mark #ikdoenietmee #ikdoenietmeermee — Johan (@Hoorjemij) November 3, 2021

#Ikdoewelmee trending

Al vrij snel wordt ook #Ikdoewelmee trending op het social media-platform. Die twitteraars laten weten zich te ergeren aan de „slachtofferrol” van de #Ikdoenietmeermee-groep en dat dit de enige manier is om het coronavirus in te dammen. „Wees niet zo egoïstisch” en „denk aan de kwetsbaren”.



#ikdoenietmeermee is een absolute minderheidsmening (slechts zo'n 15%). Dat is de groep waar de overheid zich op moet richten #persconferentie. Verreweg de meeste mensen van de samenleving doen gewoon mee en zijn gevaccineerd #ikdoewelmee. Dat is een positief gegeven.🙌 — Annette van Bolhuis (@annettevanbolhu) November 2, 2021



Net terug uit Spanje, waar iedereen in winkels, bars & restaurants en sportscholen, al die tijd nog stééds met een mondkapje loopt. Zonder gezeik. En dus zie ik het probleem hier niet zo #holdyourhorses #rustiiiig #mondkapjesplicht #ikdoewelmee #boeien — LIS (@OnsjeMinder) November 2, 2021



Een eigen keuze pakt in sommige gevallen wat ongelukkig uit. Niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. Daarom doe ik nog steeds mee. Niet voor mij zelf maar voor anderen. #naasteliefde #ikdoenogsteedsmee #ikdoewelmee — Menke Rood (@menkerood) November 3, 2021



#ikdoewelmee… Leuker kan en wil ik het verder hier niet maken.🍁🍂❤️🍂🍁 Out https://t.co/nkAOqhgrjn — M.Dentz (@marijkedentz) November 3, 2021



En ze hebben, zoals altijd, weer bijzonder moeite met cijfers. #ikdoewelmee met tegenzin en een hele hoop boosheid. Niet op de overheid, op de wappies die dit veroorzaken — Jeroen Wijnands (@wijnands) November 3, 2021



#ikdoewelmee voor mijzelf, voor de zwakkeren onder ons, voor de detailhandel, horeca eigenaren, voor de cultuur en sportsector, voor studenten, voor het zorgpersoneel en voor die mensen wiens zorg uitgesteld wordt. — LeslieAnn (@QlaLestrick) November 3, 2021

Polarisatie na persconferentie

Er zijn ook twitteraars die vooral de haatreacties tussen de twee kampen zorgwekkend vinden. Verdeeldheid is volgens sommigen een kwalijke zaak. Het respecteren van andermans keuze lijkt momenteel ver te zoeken op het sociale media-platform.



De tweedeling in Nederland lijkt als maar groter en groter te worden. Stop nou gewoon eens met naar elkaar te wijzen en de schuld te geven en erken gewoon dat we te weinig zorgcapaciteit hebben om goed om te kunnen gaan met deze pandemie. Nog steeds. #ikdoenietmee #ikdoewelmee — Tommy Wagelaar (@TommyWierper) November 3, 2021



