Kabinet: ‘Sommige werkgevers moeten coronatoegangsbewijs eisen, ook boosterprik voor 60-minners’

Het kabinet wil dat werkgevers straks ook aan werknemers een coronatoegangsbewijs gaan vragen op locaties waar bezoekers dat ook al moeten laten zien. Bijvoorbeeld bij musea en de horeca. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge sprak tijdens de persconferentie van een „bredere inzet” van de coronapas. Maar het „vergt veel overleg” en er is een wetswijziging voor nodig, aldus de bewindsman.

Ook werd tijdens de persconferentie bekend dat de boostervaccinatie voor 80-plussers vanaf 6 december mogelijk is, zolang zij in staat zijn om naar een GGD-locatie te komen. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen die prik zo snel mogelijk aangeboden.

Coronatoegangsbewijs

Op 12 november wil het kabinet besluiten hoe het verder gaat met het coronatoegangsbewijs, na een advies van deskundigenclub Outbreak Management Team (OMT). Als „de trend” dan niet is gekeerd, voert het kabinet mogelijk meer maatregelen in.

Ook wil het kabinet kijken of het de coronapas „specifiek kan gebruiken in dorpen en steden” waar een kleiner deel van de mensen is geprikt, en waar het aantal ziekenhuisopnames hoog is. Dit soort maatregelen „gaat niet meteen in”, maar worden dus wel voorbereid.

Boosterprik

Vanaf januari zijn mensen tussen 60 en 80 jaar oud aan de beurt voor een zogeheten boosterprik, waarbij de oudsten als eerste een uitnodiging krijgen. Die uitnodiging krijgen alle 60-plussers toegestuurd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarna kunnen zij met een landelijke afsprakenlijn bellen om een plek en datum te kiezen.

Het kabinet nam het besluit om deze groepen mensen een boosterprik aan te bieden nadat de Gezondheidsraad eerder op de dag een advies met een dergelijke strekking had gegeven.

Alleen de mRNA-vaccins, van Pfizer/BioNTech en Moderna, worden gebruikt voor de boosterprik. Welke van de twee iemand krijgt, is afhankelijk van de beschikbaarheid op de locatie. Daar is volgens GGD GHOR geen vrije keuze in.

De zorgmedewerkers die een extra inenting kunnen krijgen, zijn diegenen met direct contact met patiënten in onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, wijkverpleging en huisartsenpraktijken. „Dit om te voorkomen dat het personeel in de zorg ziek wordt door corona”, aldus GGD GHOR. Het is nog niet bekend waar deze zorgmedewerkers terechtkunnen voor de boosterprik.

Alle inwoners van ouder dan 18 jaar die in een zorginstelling met een eigen medische dienst wonen, krijgen ook een boosterprik aangeboden. Voor deze groep is nog geen datum bekendgemaakt.

Ook mensen onder de 60 volgend jaar aan de beurt voor derde prik

Nadat 80-plussers en mensen tussen de 60 en de 80 jaar een boosterprik hebben gehad, kunnen ook 60-minners een derde vaccinatie krijgen. Dat zei demissionair minister Hugo de Jonge vanavond tijdens de persconferentie. De actie wordt nu voorbereid. Volgens hem moeten de instellingen die de prikken toedienen hier nog veel voor regelen.

Door binnenkort te beginnen met het toedienen van boosters, wil De Jonge het moment voor zijn „dat het daadwerkelijk noodzakelijk wordt”. De minister wil de keuze voor het halen van een derde prik bij de burger laten, ook omdat het op dit moment nog niet nodig is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).