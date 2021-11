Ex van Erica Meiland doet boekje open over relatie: ‘Ze liegt alles bij elkaar’

In haar pas verschenen biografie zegt Erica Meiland dat ze nooit een relatie heeft gehad met privédetective Sander van Betten. Hij heeft daarentegen een ander verhaal: vandaag laat de detective in De Telegraaf weten honderden appjes en e-mails te hebben die het tegendeel bewijzen. En daar is weinig speurwerk voor nodig..

„Ze liegt alles aan elkaar in haar boek en geeft mij een trap na”, zegt Van Betten in de krant. De privédetective zegt dat de twee een intensieve, seksuele relatie van een half jaar hadden en snapt niet waarom de realityster dat nu ontkent.

Alles voor de liefde

Toen de relatie aan ging met Meiland in maart van vorig jaar, zei Van Betten dat hij daar wel wat privacy voor zou moeten inleveren. De privédetective plaatste een bericht op Instagram met de boodschap dat „hij alles voor de liefde overheeft”. In tegenstelling tot Van Betten is er op de sociale media van Meiland niks te vinden over hun vermeende relatie.



„Ze beweert vier keer met mij te hebben gewandeld. Onzin, we hebben tijdens corona tientallen wandelingen gemaakt”, aldus Van Betten, die zegt daar verschillende selfies van te hebben. „Ze stuurde me soms wel tien appjes per dag, voorzien van hartjes, kusjes of handzoentjes, misschien bij elkaar opgeteld wel duizend. Die heb ik allemaal bewaard. Daarnaast heb ik minstens vijfhonderd e-mailberichten van haar ontvangen.”

Kritiek op Erica Meiland over anti-islam uitspraken

Eerder ontstond er ophef over een passage in het boek van Meiland waarin ze het over moslima’s met een boerka heeft, die ze pinguïns noemt. „Ik heb weleens drie van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier. Rot op joh, met je boerka”, aldus de realityster in haar boek Erica: de motor achter de Meilandjes.

Ook vindt de realityster de invloed van de islam te groot in ons land. „Subsidies voor moskeeën, islamitische scholen, van mij hoeft het allemaal niet. Je haalt de ellende hier naartoe. In de islam zie je gewoon heel veel uitwassen.” Bij Jinek benadrukt ze dat nog eens: „Kijk naar Lale Gül met dat boek: het is doffe ellende.”

Er volgde een lading kritiek op de uitspraken, nadat Erica en Martien Meiland vrijdagavond aanschoven bij Jinek om over de biografie te vertellen. „Begrijp je de reacties die het opwekt? Dat mensen beledigd zijn?”, vraagt Eva Jinek aan Erica. „Ja”, aldus de realityster. „Maar ik bedoel het niet beledigend. Ik geef alleen mijn mening en daar hoeven zij helemaal niks mee. Ik kan het toch niet verbieden.”