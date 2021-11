OMT-advies: ‘Scholen open, horeca en niet-essentiële winkels om 17.00 uur dicht’

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om het onderwijs open te houden, van basisschool tot universiteit. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. Het kabinet heeft het OMT om spoedadvies gevraagd omdat het aantal ziekenhuisopnamen blijft stijgen. Daarnaast adviseert het OMT om de horeca en niet-essentiële winkels om 17.00 te sluiten.

Het kabinet besluit morgen of er een aanscherping van de coronamaatregelen komt. Dan volgt hoogstwaarschijnlijk ook de persconferentie.

Dat het OMT dit adviseert, betekent niet dat het kabinet dat advies ook overneemt. De besluiten van het kabinet verschillen soms nog wel van het advies. Voor de lockdown adviseerde het OMT namelijk een periode van twee weken, het kabinet maakte daar drie van. Of ze daar morgen nog een paar weken aanplakken, moet nog maar blijken.

We kregen eerder al op onze kop van demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge. We zouden ons namelijk niet goed genoeg aan de basisregels houden. Ook OMT-leden onderstreepten het belang van de basismaatregelen.

De mogelijke schoolsluiting is gisteren ook breed besproken bij talkshows Op1 en Jinek. Zo schoof bij Jinek Manuel Veira aan, directeur van twee basisscholen in Den Haag. Veira, hoe groot zijn hart voor het onderwijs ook is, was stellig: „De scholen moeten morgen dicht. In elk geval die van mij. De situatie is op dit moment werkelijk onhoudbaar. Onwerkbaar.”

Ook in Op1 kwam ‘scholen dicht’ aan de orde. En ook in deze talkshow zagen de gasten dat de kans dat de scholen dicht moeten, dichtbij is. Boudwijn van Stuijvenberg is basisschooldirecteur in Uithoorn. Hij ziet wat er met de coronabesmettingen gebeurt. Toch zegt hij over het sluiten van zijn school: „Liever nog lang niet. Op dit moment heeft 7 procent van de leerlingen coronagerelateerde klachten. Maar we zien dat een groot deel van de leerlingen er gelukkig rustig doorheen gaat. Ik ben bang dat we over een bepaalde periode dicht moeten en daarna wéér.”