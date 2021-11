Onderwijs het gesprek in Op1 en Jinek: ‘Scholen dicht, in elk geval die van mij’

Met een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen op komst, waren de scholen gisteravond een belangrijk onderwerp in Op1 en Jinek. De conclusie in het laatste programma: scholen dicht zou het beste zijn. Maar het is een wel/niet verhaal aan de talkshowtafels.

De kans dat de scholen dicht gaan, alweer, is levensgroot. Dat meldden onderwijsbronnen gisteren aan De Telegraaf. Het is volgens insiders een absolute noodgreep om de coronabesmettingen naar beneden te brengen. Scholen zijn momenteel besmettingshaarden als het om het coronavirus gaat. Moeten de scholen dicht tot na de kerstvakantie? Ze zouden het aankunnen, gaven veel onderwijsorganisaties gisteren tegenover persbureau ANP toe. „Maar het zou gruwelijk balen zijn. Het ontwricht de hele samenleving, met ouders die thuis moeten blijven. En de kinderen lopen achterstanden op.”

Directeur: ‘Scholen dicht, in elk geval die van mij’

Aan tafel bij Jinek zuchtte Manuel Veira gisteravond nog maar eens diep. Hij is directeur van twee basisscholen in Den Haag. Veira, hoe groot zijn hart voor het onderwijs ook is, was stellig: „De scholen moeten morgen dicht. In elk geval die van mij. De situatie is op dit moment werkelijk onhoudbaar. Onwerkbaar.” En ook: „We steken al onze energie erin, maar maken ons oprecht zorgen of onze mensen rechtop blijven staan.” Veira spreekt van een tombola door het woekerende coronavirus: „Welke klas is morgen aan de beurt om thuis te zitten? Op mijn ene school zaten vandaag acht klassen thuis. Op de andere school, speciaal onderwijs, waren er van de 79 leerlingen die er horen te zitten vandaag vijftien. En dan heb ik het niet over het personeel dat ziek is. Mijn school openhouden is geen oplossing.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het virus raast vooral rond op scholen. Het sluiten van de scholen is het laatste redmiddel. Basisschooldirecteur Manuel Veira is geraakt: 'De situatie is werkelijk onleefbaar'. https://t.co/hJuP604u4n #jinek — Jinek (@Jinek_RTL) November 24, 2021

‘Liever de school nog lang niet dicht’

Ook in Op1 kwam ‘scholen dicht’ aan de orde. En ook in deze talkshow zagen de gasten dat de kans dat de scholen dicht moeten, dichtbij is. Boudwijn van Stuijvenberg is basisschooldirecteur in Uithoorn. Hij ziet wat er met de coronabesmettingen gebeurt. Toch zegt hij over het sluiten van zijn school: „Liever nog lang niet. Op dit moment heeft 7 procent van de leerlingen coronagerelateerde klachten. Maar we zien dat een groot deel van de leerlingen gaat er gelukkig rustig doorheen gaat. Ik ben bang dat we over een bepaalde periode dicht moeten en daarna wéér.” Van Stuijvenberg is benieuwd hoe het nu eigenlijk met coronabesmettingen en kinderen zit.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) mocht weer eens bij Op1 aanschuiven en kon gelijk antwoord geven. „De meeste jonge kinderen worden niet heel ziek en krijgen antistoffen. Het probleem is dat als het er te veel tegelijk zijn en het virus mee naar huis brengen, dan worden niet alleen de broertjes en de zusjes ziek. Ook de ouders worden ziek en soms opa en oma ook. En dan gaat het niet goed.”

Lerares bang om besmet te raken

Leerkracht Lucelle Comvalius vertelde in Op1 dat zij ziet dat de meeste leerkrachten het liefst willen dat de scholen open blijven. „Het voor de klas staan, dat fysieke, dat willen we houden. Leren doe je samen, dat maakt dat het zo geweldig is.” Comvalius ziet echter ook dat de coronabesmettingen oplopen en geeft toe: „Ik vind dat wel angstig. Ik heb een moeder met een nierziekte die eerdaags geopereerd moet worden. Die heb ik nu al heel lang niet gezien. Vanwege mijn werk, want ik heb met heel veel mensen contact. En ik heb een kind met een hartruisje.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Scholen waarschijnlijk weer dicht omdat volwassenen verantwoordelijkheid niet pakken. Heel zuur als we het zover laten komen. https://t.co/WqUVjrHo4Q — Leon van Noort (@LeonvanNoort) November 25, 2021

Er moet haar ook iets van het hart: „Anderhalve meter afstand houden, dat hoeft niet op school. Dan denk ik ‘ja, dat is dan weer zonde’.” Voorrang voor docenten met boosterprikken zou zij ook graag zien. „Ik heb ook geen recht op een sneltest en ben bij klachten dan veroordeeld tot online lesgeven. Ik maak daar een feestje van hoor, daar gaat het niet om. Maar het zou niet nodig moeten zijn.”

Vindt Comvalius nu eigenlijk dat de scholen dicht moeten tot en met de kerstvakantie? Ze is eerlijk: „Ik heb er te weinig kennis over om dat te kunnen zeggen. Maar als dat het advies is, dan zou ik daar voor kiezen ja.”

Het hele gesprek in Op1 terugkijken, kan hier. Morgenavond wordt er veel duidelijk. Dan is – op dit moment nog hoogstwaarschijnlijk – de volgende persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge.