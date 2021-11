Kroaten boos op Sierd de Vos na uitspraken over ‘te lelijke’ voetballer

De uitgesproken voetbalcommentator Sierd de Vos heeft zich de woede van Kroaten op de hals gehaald. Gisteren maakte hij grappig bedoelde opmerkingen over een Kroatische voetballer van de Turkse voetbalclub Besiktas. Maar in Kroatië worden zijn uitspraken over deze Domagoj Vida niet in dank afgenomen. „Voor straf het riool laten schoonmaken.”

„Besiktas heeft ontheffing aangevraagd voor het laten meespelen van Vida. Die is namelijk zo lelijk. Normaalgesproken mag hij op dit tijdstip niet spelen, omdat er veel kinderen kijken.” Dat waren de gewraakte uitspraken van Sierd de Vos gisteren voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd Besiktas tegen Ajax. Ziggo Sport deelde het fragment aanvankelijk nog op Twitter, maar verwijderde die gauw.

Wel zijn de uitspraken over het uiterlijk van de voetballer nog op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport te horen, vanaf 00:20. Ook op Twitter worden de beelden gedeeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nederlanders kunnen wel lachen om Sierd de Vos, Kroaten minder

In Nederland wordt hard gelachen om de uitspraken van de 62-jarige voetbalcommentator, die ook te horen is in het populaire spel FIFA. „Sierd de baas slaat weer toe” en „heerlijk dat ze dit in de samenvatting hebben gelaten”, zijn enkele reacties onder de video.

De uitspraken van de voetbalcommentator hebben inmiddels ook Kroatische media bereikt, maar daar wordt minder gelachen. Zo besteedt het Kroatische sportmedium Gol aandacht aan de kwestie. „Een schandalige verschijning van een voetbalcommentator”, is het oordeel van het medium. Ook bij andere media komt het voorval ter sprake. „Dit zijn brutale beledigingen. Walgelijk”, schrijft Sportske Novosti.



Onder het Facebookbericht van Gol wordt door Kroaten fel gereageerd. „Gooi hem eruit en laat hem het riool schoonmaken.” Anderen halen het uiterlijk van Sierd de Vos zelf erbij. „Deze Nederlandse commentator maakt de duivel zelf bang met zijn uiterlijk” en „dit is overduidelijk een drugsverslaafde. Wat een wild zwijn.”

Vida staat in Nederland bekend als ‘Knipoog-Kroaat’

In Kroatië hebben ze inmiddels wel een vermoeden waarom Sierd de Vos het op hun nationale held heeft gemunt. Vida zou jaren geleden medeverantwoordelijk zijn geweest voor het feit dat Ajax werd uitgeschakeld in de Champions League. Concurrent Olympique Lyon maakte destijds met een 7-1 uitslag gehakt van de club waar Vida voor speelde en ging op doelsaldo door naar de volgende ronde.

Vida, die na een doelpunt van de tegenstanders een knipoog gaf, staat sindsdien bij voetbalminnend Nederland bekend als de ‘Knipoog-Kroaat’. De verdediger zou bewust goals doorlaten om Ajax hoogstpersoonlijk uit het toernooi te kegelen. Die theorie is nooit bewezen, benadrukken ook Kroatische media. „Het is dus onzin om Vida vanwege dit incident te beledigen. Het wordt spannend om te zien hoe hij en zijn club gaan reageren.”

PSV weigerde al eens interviews met Sierd de Vos nadat hij uit blijdschap juichte toen een PSV’er een strafschop miste tegen zijn geliefde club Atlético Madrid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.