Gezondheidsraad adviseert boosterprik voor iedereen boven de 18

De Gezondheidsraad adviseert het kabinet om iedereen boven de 18 jaar een boosterprik aan te bieden. Het orgaan dat het kabinet advies geeft over de volksgezondheid vindt dat daarbij de volgorde van oud naar jong moet worden gehandhaafd. De raad geeft het advies omdat de effectiviteit van de vaccinaties na verloop van tijd iets afneemt.

Toch benadrukt de Gezondheidsraad dat de vaccins nog steeds een goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte. Wel neemt de bescherming „wel wat” terug. „Nu het aantal besmettingen hoog is, neemt ook het risico toe dat gevaccineerden onder de 60 jaar ernstig ziek worden.”

De raad schrijft in het advies om de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna te gebruiken als booster, ook aan mensen die eerder een ander vaccin hebben gekregen. De raad zegt dat de prikken van AstraZeneca en Janssen een iets lagere bescherming dan Pfizer en Moderna geven, maar dat de verschillen niet groot zijn. „Voorrang geven aan de ene groep boven de andere kan vertraging opleveren in de boostercampagne”, vreest de raad.

Boosterprik voor alle volwassenen

De raad ziet geen aanleiding om in de prikvolgorde rekening te houden met mensen die al een andere aandoening hebben. „Er zijn geen gegevens die erop wijzen dat de werking van de vaccins minder goed is bij bepaalde groepen, met uitzondering van de mensen met een ernstige immuunstoornis. Zij hebben om die reden al een derde prik gekregen.”

Het kabinet besloot eerder al dat ook mensen onder de 60 op termijn een boosterprik tegen Covid-19 kunnen krijgen. Maar zij moeten nog wel even wachten. Op dit moment zijn 60-plussers, bewoners van zorginstellingen en zorgpersoneel met direct patiëntencontact aan de beurt.

EMA keurt vaccins Pfizer goed voor kinderen vanaf 5 jaar

Ondertussen is het coronavaccin van Pfizer/BioNTech veilig en effectief bevonden voor kinderen vanaf 5 jaar. Dat zegt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De experts stellen vast dat de voordelen van het vaccin ook voor jonge kinderen zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen, die doorgaans mild zijn. Het EMA adviseert de Europese Commissie dan ook het vaccin goed te keuren voor toediening aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar.

Of ook in Nederland kinderen onder de 12 jaar in aanmerking zullen komen voor vaccinatie tegen het coronavirus, is nog niet besloten. In Nederland werkt de Gezondheidsraad nog aan een eigen advies aan het kabinet over het al dan niet vaccineren van jonge kinderen.

Internationale coronapas vervalt mogelijk na 9 maanden

Ook de Europese Unie gelooft in een boosterprik. Een gevaccineerde die zijn Europese coronareisbewijs wil behouden, moet negen maanden na de laatste vaccinatie een boosterprik halen, vindt de Europese Commissie. Ze beveelt de EU-landen aan deze opzet te volgen om reizigers binnen de EU moeilijkheden en verwarring te besparen.

Meerdere lidstaten van de Europese Unie hebben inmiddels aangekondigd sommige groepen gevaccineerden voortaan pas na een booster als volledig gevaccineerd te beschouwen.