Omikron-variant was al een week eerder in Nederland, ontdekt RIVM

De nieuwe mutatie van het coronavirus, Omikron, was eerder in Nederland dan tot nu toe gedacht. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontdekt. Het RIVM trof de mutatie namelijk aan in testmonsters die op 19 en 23 november bij de GGD zijn afgenomen. De gezondheidsdienst beschouwt de nieuwe variant als zorgelijk.

De testmonsters zijn afkomstig van het laboratorium Saltro. Ze bevatten een afwijking in het zogeheten spike-eiwit van het virus. „Daardoor ontstond het vermoeden dat het om de Omikron-variant ging”, aldus het RIVM. Nader onderzoek naar het erfelijk materiaal van het virus bevestigde dit vermoeden.



De coronavariant #omikron is aangetroffen in testmonsters die eerder deze maand, op 19 en 23 november, zijn afgenomen in Nederland. De komende tijd vinden er verschillende onderzoeken plaats naar de verspreiding van de omikronvariant in Nederland. ➡️ https://t.co/RTHOko619l pic.twitter.com/fGvGglaMBb — RIVM (@rivm) November 30, 2021

Omikron-variant eerder in Nederland

Het RIVM heeft de GGD’en waar de positieve testen zijn afgenomen geïnformeerd. Zij informeren de mensen om wie het gaat en doen bron- en contactonderzoek. Volgens het RIVM is nog niet duidelijk of deze twee mensen recent het zuiden van Afrika hebben bezocht, zoals de eerste veertien mensen bij wie de Omikron-variant werd aangetroffen nadat ze vrijdag terugkwamen in Nederland.

Het RIVM houdt met verschillende onderzoeken de verspreiding van de nieuwe variant in de gaten. De kans bestaat dat Omikron besmettelijker is dan de Delta-variant, die dit jaar dominant was. Zowel nieuwe positieve testen van mensen die in zuidelijk Afrika zijn geweest, als testen van enige tijd geleden, worden nader onderzocht op de nieuwe variant. Zuid-Afrika klaagde eerder al over de „paniekerige” reactie van andere landen op hun ontdekking van de nieuwe variant.

Het RIVM verwacht volgende week dinsdag een update te geven over de situatie rond Omikron. Vaccinfabrikant Moderna waarschuwde vandaag dat hun vaccin „waarschijnlijk minder sterk” is tegen de nieuwe variant.

Viroloog: ‘Nieuwe mutatie kan goed nieuws zijn’

Bij de meeste mensen gaan alle alarmbellen af als ze ‘nieuwe mutatie van coronavirus’ horen. Maar volgens de Belgische viroloog Marc van Ranst kan zo’n nieuwe mutatie ook goed nieuws zijn. „Indien de Omikron-variant minder ziekteverwekkend zou zijn, dan zou de grotere besmettelijkheid (die Omikron toelaat om Delta te vervangen) zeer positief zijn”, twitterde de viroloog.

„Daarom moeten we de klinische gegevens van Omikron-patiënten (in Zuid-Afrika en wereldwijd) goed opvolgen.” In dit ideale geval zou de Omikron-variant vanwege de hogere besmettelijkheid de Delta en Alfa-varianten verdringen. Meer mensen raken dan besmet, maar wel met een milder virus, wat weer leidt tot een grotere groepsimmuniteit. Er is echter nog niet veel bekend over Omikron, dus dit scenario is onzeker.