4600 kinderen dreigen geen cadeau te krijgen op Pakjesavond: hoe zit dat?

Geen cadeau(s) op Pakjesavond, daar moet je als kind en ouders toch niet aan denken? Deze ellende gaat op dit moment op voor 4000 tot 5000 kids in Nederland. Nationaal Fonds Kinderhulp maakt zich ernstig zorgen. „We luiden de noodklok”, stelt de organisatie. Iedereen kan de kinderen die buiten de pakjesboot dreigen te vallen, helpen.

Volgens Kinderhulp groeit in ons land op dit moment één op de twaalf kinderen op in armoede. Voor hen is Pakjesavond vieren niet vanzelfsprekend. Nationaal Fonds Kinderhulp zorgt ervoor dat een groot deel van deze kinderen toch een cadeautje krijgt van Sinterklaas. Het aantal aanvragen is echter zo hoog, dat – op het moment van schrijven – 4622 schoentjes dreigen leeg te blijven.

Niemand overslaan op Pakjesavond

„Geen kind mag op Pakjesavond overgeslagen worden door de Sint”, vindt de bezorgde Jan Wezendonk, directeur van Kinderhulp. „Toch lijkt dat te gaan gebeuren. December is niet voor alle kinderen een feestje. Tot groot verdriet komt de Sint bij duizenden kinderen niks brengen op 5 december. Dit terwijl zij zien dat vriendjes en vriendinnetjes wel een cadeautje krijgen.”

Kinderhulp komt al jaren in actie en organiseert voor de kinderen sinds 2000 de Actie Pepernoot. Vorig jaar werden ruim 75.000 kinderen van ouders met een krappe beurs zo toch met een Sinterklaascadeautje verrast. Metro schreef ook toen over de Actie Pepernoot, op het moment dat 34.000 ouders met een te lege knip zich hadden aangemeld.



84.000 aanvragen voor Pakjesavond

Dit jaar wordt het fonds ook weer overspoeld met verzoeken om een pakje van de Sint. Inmiddels is er al voor bijna 84.000 kinderen een aanvraag ontvangen. Het ziet er echter naar uit dat Kinderhulp meer dan 4.000 kinderen op Pakjesavond 2021 moet teleurstellen.

Kinderhulp in een bericht: „Gezinnen die het niet breed hebben moeten het hele jaar door vaak de eindjes aan elkaar knopen. Toch veren kinderen hierin vaak mee: het zijn bikkels die hun ouders graag ontzien waar mogelijk. Ook wanneer ze lopend naar school moeten, omdat er geen geld is voor een fiets. En als ze in de zomervakantie weinig speciaals kunnen doen. Dingen die aan ze uit te leggen zijn… Maar op Pakjesavond overgeslagen worden door de Sint, dat is andere koek natuurlijk. Want Sinterklaas is er toch voor alle kinderen?”

Soms komt het helemaal goed:



Dit bericht ontvingen we van vader Nick. "Hartverwarmend" noemt hij Actie Pepernoot. Hartverwarmend vinden wij zijn mailtje!🧡Zo blijkt maar weer: tóch dat Sinterklaascadeautje maakt voor kinderen én hun ouders een wereld van verschil!

Effect coronacrisis op de feestdagen

Gezinnen merken de effecten van de coronacrisis in de portemonnee. En dat heeft ook gevolgen voor Sinterklaasavond. Een moeder zegt daar tegen het Nationaal Fonds Kinderhulp over: „Wij hebben ervoor gekozen om het deze keer maar helemaal over te slaan. Mede doordat mijn man (hoofdkostwinner) zijn baan is kwijtgeraakt.” Gezinnen met kinderen die nog geloven komen daar echter niet mee weg. Zij staan soms voor grote uitdagingen. Een alleenstaande moeder zegt: „Ik sta nu lichtelijk rood om iets van het verlanglijstje van mijn kind te kunnen kopen. Hij vraag nooit ergens om, dus voor deze ene keer wil ik toch dat ene cadeautje voor hem kopen.”

Actie Pepernoot wordt georganiseerd door Kinderhulp, met dank aan de deelnemers van de VriendenLoterij en alle andere sponsoren en donateurs. Via maatschappelijke organisaties die aanvragen bij Kinderhulp ontvangen de ouders/verzorgers een cadeaukaart ter waarde van 25 euro, om zelf een cadeautje uit te kiezen voor hun kind. Zo kun je meedoen.

