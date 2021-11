Kijkers verontwaardigd door quarantaine-opmerking bij Beau: ‘Op zijn Chinees aanpakken’

Gisteravond keerde talkshow Beau van Beau van Erven Dorens terug op de buis. Het RTL4-programma trok 863.000 kijkers en veroverde daarmee de elfde plaats op de lijst met de 25 best bekeken programma’s, meldt Stichting KijkOnderzoek. Maar tijdens de aflevering maakt Beau een opmerking waar veel kijkers verontwaardigd door raken.

Beau is met onder anderen Ernst Kuipers in gesprek over de nieuwe Omikron-variant. Afgelopen week kwam er een KLM-vliegtuig binnen in Nederland waarbij 61 van de 600 passagiers besmet waren met het virus. Dit is mogelijk doordat het voor passagiers niet verplicht is om je te laten testen. Beau reageert hierop dat met de zogenoemde „Chinese aanpak” dat niet was gebeurd. Deze aanpak beschrijft de host als: „Meteen hup, een container opengooien, daar stop je ze in en dan laat je ze weer naar buiten. Anders werkt het gewoon niet.”

Beau: ‘Werkt niet als je iedereen de vrije wil geeft’

Zuid-Afrika deed, na de ontdekking, de suggestie dat de Omikron variant mogelijk besmettelijker is. Daar reageert Ernst Kuipers op: „Als uiteindelijk blijkt dat de Omikron-variant besmettelijker is, dan houd je ‘m in Nederland en wereldwijd niet tegen. Je moet de mensen die daar nu vandaan komen tijdig testen en in quarantaine zetten. Dan kun je in ieder geval enige tijd kopen om meer informatie op te doen.” Ook de medisch directeur van Pfizer Nederland, Mark Kaptein, zit aan tafel en is het daarmee eens: „Die paar weken vertraging hebben we echt nog wel even nodig.”

Beau haakt hierop in en zegt: „Maar jongens, we zien toch wat daar gebeurt? Mensen die mogen zich testen, maar de helft doet dat niet en zijn ze nog positief, dus het is een kansloze missie om het virus buiten te houden.” Hierna verwijst Van Erven Dorens naar de zogenoemde „Chinese aanpak”. „Dan moet je het dus op z’n Chinees aanpakken. Dan moet je meteen, hup, een container opengooien, daar stop je ze in en dan laat je ze daarna gewoon weer naar buiten. Anders werkt het niet, als je iedereen de vrije wil geeft.” Ernst Kuipers reageert daarop met „dat klopt”.

Reacties van kijkers

Mensen reageren verontwaardigd op de opmerking van Beau van Erven Dorens. Mensen op Twitter noemen het een „verschrikkelijke opmerking” en noemen de talkshowhost een „griezel”. Ook op LinkedIn levert de opmerking veel verbazing op. Zo zegt iemand: „Hij zegt het echt, en meent het ook nog serieus, niemand die hem tegenspreekt, zeer ernstig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik had echt gehoopt dat @BeauvanED eindelijk eens een keer een kritisch geluid zou laten horen. Jammer, meer van dezelfde staatspropaganda zoals @Jinek_RTL en @op1npo. Wil je echt spraakmakende tv? Zet eens een keer net zoveel voor als tegenstanders in je show. — Roel Willemse (@Roel18383611) November 30, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Beau is mij zo tegengevallen.

Zo is hij de man van het volk, komt hij voor de arme mens op , maar aan de andere kant zitten er ⚡️⚡️trekjes in hem en knikkert hij zonder pardon een hele groep mensen in een kamp. — The Wizz 📵 QR Weigeraar (@WizzardOx) November 30, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Die gasten raken zo langzamerhand helemaal van de pot gerukt, als dit citaat en context klopt.

Ik ben blij dat ik die shit niet meer hoef te kijken. #beau — Jeroen Wolters (@Jerwolt) November 30, 2021

Heb je de aflevering van Beau gemist? Je kunt ‘m hier terugkijken.