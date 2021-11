Moderna: vaccin waarschijnlijk minder sterk tegen Omicron-variant

Het is onwaarschijnlijk dat de huidige coronavaccins even effectief zullen zijn tegen de nieuwe Omicron-variant. Dat zegt de topman van biotechbedrijf en vaccinmaker Moderna, Stéphane Bancel, tegen de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens hem kan het maanden duren voordat producenten genoeg coronavaccins kunnen maken die wel optimaal werken tegen de nieuwe variant.

De Omicron-variant van het coronavirus werd vorige week ontdekt in Zuid-Afrika. Sindsdien duikt die in steeds meer landen op, inmiddels ook in Nederland. In ons land zijn nu zeker 13 mensen besmet met de mutant van het virus. Of de Omicron-variant er ook voor zorgt dat mensen ernstiger ziek worden van het coronavirus is nog niet bekend, aldus het RIVM.

Geen klachten als smaak- of reukverlies bij Omicron-variant

Het onderzoek naar de effecten van de mutant van het virus duurt nog twee weken. De Omicron-variant kwam begin november voor het eerst op de radar in Zuid-Afrika toen er meerdere patiënten met ongewone coronaklachten naar de praktijk kwamen van Angélique Coetzee, de voorzitter van de Zuid-Afrikaanse doktersvereniging. Volgens haar waren „de meesten vooral erg moe, maar hadden geen klachten als smaak- of reukverlies. Hun symptomen waren heel anders en milder dan de klachten van mensen die ik eerder had behandeld”, aldus Coetzee.

Bancel zegt dat het onmogelijk is dat de huidige coronavaccins net zo goed werken tegen de Omicron-variant als tegen de Delta-variant. Dat zou er toe kunnen leiden dat er meer mensen ziek worden na een besmetting of zelfs in het ziekenhuis terechtkomen.

Wereldwijde bezorgdheid over nieuwe mutatie

Eerder maakte het Amerikaanse Moderna al bekend een boostervaccin voor de Omicron-variant te ontwikkelen. Het bedrijf zegt binnen zestig tot negentig dagen een vaccin klaar te kunnen hebben voor klinische studies. Ook Pfizer/BioNTech heeft aangegeven de Omicron-variant te onderzoeken.

De nieuwe variant van het virus zorgt voor wereldwijde bezorgdheid. Zo hebben Israël en Japan al aangekondigd om hun grenzen te sluiten voor buitenlandse reizigers. In de Verenigde Staten zijn nog geen gevallen van de mutatie te zien. De medisch topadviseur van het Amerikaanse Witte Huis, Anthony Fauci, laat weten dat het onontkoombaar is dat het virus binnenkort opduikt. Wel denkt hij dat de vaccins waarschijnlijk een mate van bescherming tegen zware gevallen van corona bieden. Boostershots blijven wat hem betreft dan ook belangrijk.