Zuid-Afrika klaagt over ‘paniekerige’ reactie van wereld op coronamutatie

De Zuid-Afrikaanse regering voelt zich gestraft door het toenemende aantal reisverboden die sinds de ontdekking van de Omicron-variant van het coronavirus worden ingesteld. In verschillende landen, waaronder Nederland, zijn reizigers uit zuidelijk Afrika voorlopig niet welkom uit vrees voor de mogelijk nog besmettelijkere virusvariant.

Zuid-Afrika wordt nu al zondebok neergezet, terwijl bij eerdere varianten in andere landen minder paniekerig werd gereageerd, klaagde gezondheidsminister Joseph Phaahla gisteren.

Excellentie moet beloond worden

„Deze laatste ronde van reisverboden komt neer op het straffen van Zuid-Afrika voor zijn geavanceerde DNA-onderzoekstechnieken en zijn vermogen om nieuwe varianten sneller te detecteren. Wetenschappelijke excellentie moet worden toegejuicht en niet gestraft”, aldus de regering. Die had eerder al zorgen uitgesproken over het negatieve effect op het toerisme en bedrijfsleven van het land.

Meer onderzoek nodig

Het virus is inmiddels ook vastgesteld in België, Israël en Hongkong. Vrijdag zijn er zo’n 600 passagiers vanuit zuidelijk Afrika in Nederland aangekomen, waarvan er 61 positief testten. Het is nog niet bekend of daar besmettingen met de Omicron-variant tussen zitten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er geen wetenschappelijke basis voor reisverboden en is er meer onderzoek nodig.

Gezondheidsfunctionarissen in Afrika suggereren dat het in plaats van reisverboden beter was geweest als de gezondheidsscreening op luchthavens zou zijn opgeschroefd, of reizigers in quarantaine te zetten. Het is namelijk ook nog niet zeker of de nieuwe mutatie wel zijn oorsprong in zuidelijk Afrika kent, of hier enkel als eerste is ontdekt. Wel zijn er volgens de WHO aanwijzingen dat het virus met deze mutaties besmettelijker is.

Maatregelen om zwijgen te ontmoedigen

Critici vrezen dat landen voortaan zwijgen als ze op een nieuwe variant stuiten, om maatregelen als een inreisverbod te voorkomen. Dat speelde eerder al in India toen de daar ontdekte Delta-variant nog de Indiase variant wordt genoemd. Landen willen niet op die manier met het virus geassocieerd worden. „Dit zal verscheidene landen ontmoedigen om informatie te delen die heel belangrijk kan zijn voor de mondiale volksgezondheid”, zegt een WHO-manager in Afrika tegen The New York Times. De WHO besloot daarom zorgelijke varianten te benoemen met een Griekse letter, om landen niet in een negatieve hoek te drukken.