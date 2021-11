Vrijdag nieuwe persconferentie? Vele corona-overleggen zullen het leren

Er komt mogelijk weer een persconferentie aan, aanstaande vrijdag. Dat is echter nog niet zeker: daarover heeft het kabinet de komende dagen heel wat corona-overleggen. Daarna, op donderdag, nemen ze een besluit over de persconferentie. En over eventuele aangescherpte maatregelen.

Dat betekent dat deze week in het teken staat van vele corona-overleggen tussen de betrokken partijen. Die beginnen vandaag en zullen duren tot aan de eventuele persconferentie op vrijdag.

Debat over corona spoedwet

Vandaag wordt er eerst van 11.00 tot 18.00 uur een debat gevoerd over de corona spoedwet, die 1 december 2021 afloopt. Dat zou de vierde verlenging van de tijdelijke wet worden. Zo’n verlenging gebeurt met een koninklijk besluit. Een spoedwet mag telkens met drie maanden verlengd worden en maakt het mogelijk om bepaalde maatregelen die door de reguliere wet niet toegestaan zouden zijn, toch in te voeren.

Op woensdagochtend komen demissionair ministers Hugo de Jonge (Zorg) en Ferd Grapperhaus (Justitie) samen met demissionair premier Mark Rutte bijeen om verder te overleggen. In de middag overleggen leden van het Outbreak Management Team (OMT). Hierna stellen zij een advies op voor het kabinet, over eventuele nieuwe coronamaatregelen.

Overleggen over persconferentie

Donderdag komen de meest betrokken bewindspersonen opnieuw bijeen op het Catshuis om dit advies te bespreken. Tijdens dit ‘formele’ overleg geeft Jaap van Dissel van het RIVM een presentatie. Daarna bespreken kabinetsleden de situatie. Donderdagmiddag worden de burgemeesters digitaal bijgepraat in het Veiligheidsberaad met Grapperhaus. Op die dag wordt naar verwachting ook bekendgemaakt of er een persconferentie zal plaatsvinden op vrijdagavond. Op vrijdag volgt nog een laatste overleg tussen bewindspersonen, waarin besluiten officieel genomen worden.

Reizen binnen Nederland

Of er nieuwe maatregelen komen, zal onder meer afhangen van de vraag of het gedrag van Nederlanders is veranderd. Zo wil het kabinet onder andere kijken of mensen minder reizen binnen Nederland. Vandaag werd al duidelijk uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink dat dit niet het geval is: het ov is net zo druk als altijd. Zij zien na de persconferentie van afgelopen dinsdag nog geen daling in het aantal check-ins bij het openbaar vervoer. Terwijl de overheid toen adviseerde om meer thuis te werken. Als het kabinet de beslissing voor aangescherpte maatregelen van deze binnenlandse reizen laat afhangen, zal de kans dus groot zijn dat er een persconferentie komt.