Oproep van cultuursector: geen extra coronamaatregelen naast QR-codes

De cultuurbranche wil niet dat vanwege de oplopende coronacijfers wordt besloten om aanvullende coronamaatregelen binnen de sector te nemen. De taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerking van ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties, roept het kabinet op om maatregelen te vermijden die het gebruik van het coronatoegangsbewijs „ondermijnen”.

De taakgroep denkt dat bijvoorbeeld de herintroductie van de 1,5 meter en het inperken van het aantal bezoekers zorgt voor „onzekerheid in programmering en financiën” en stelt dat vroegere sluitingstijden ervoor zorgen dat programmering in de avond niet meer mogelijk is. „Kortom: aanvullende beperkende coronamaatregelen zouden vele culturele en creatieve organisaties wederom tot stilstand brengen. En dat terwijl de toepassing van het coronatoegangsbewijs juist daar op dit moment op grote schaal en zorgvuldig gebeurt.”

Morgen praat het kabinet in het Catshuis over welke nieuwe maatregelen er nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge geven morgen een persconferentie over de afspraken die daar zijn gemaakt.

Uitgelekte coronamaatregelen

Ingewijden laten weten dat het kabinet nu waarschijnlijk „meer dan ooit” naar het OMT luistert wat betreft nieuwe maatregelen. Die zouden nu dan ook nog niet op tafel liggen, zeggen bronnen. Het kabinet zou vooral eerste signalen willen zien dat mensen hun gedrag hebben veranderd, bijvoorbeeld door minder te reizen binnen Nederland. Als die signalen uitblijven, zijn maatregelen waarschijnlijker. Eerder deze week bleek overigens dat het aantal check-ins in het ov gelijk was gebleven. Het kabinet volgt niet altijd het volledige advies van het OMT op. Toch is het over de gehele linie nog te vroeg om te zien of de afgelopen zaterdag ingevoerde coronamaatregelen effect hebben.

Eerder lekte al uit dat de QR-code ook in dierentuinen en pretparken ingezet wordt. En ook de horeca zal waarschijnlijk strengere maatregelen krijgen, zoals zitplicht en een sluitingstijd.

Om tot een definitief besluit te komen voor de persconferentie van morgen, zullen de betrokken bewindspersonen worden bijgepraat door RIVM-baas Jaap van Dissel, die het advies van het Outbreak Management Team (OMT) zal toelichten. De experts van het Outbreak Management Team (OMT) vergaderden gisteren. Rutte en De Jonge zinspeelden vorige week al op verdere beperkingen, waaronder een bredere invoering van het coronatoegangsbewijs. De QR-code zou dan nodig worden voor toegang tot bijvoorbeeld niet-essentiële winkels.

Er werd in de persconferentie van vorige week ook gesproken over de mogelijkheid om de coronapas in te voeren op de werkvloer, zonder dat het een verplichting vanuit de overheid zou zijn. Maar tegen dit idee leeft veel weerstand in de Tweede Kamer.