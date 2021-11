Mars door Rotterdam door en voor gedupeerden toeslagenaffaire

Tussen de honderd en tweehonderd gedupeerden van de toeslagenaffaire en medestanders zijn in Rotterdam begonnen aan de ‘Mars met de Moeders’. Ze stellen dat de problemen voor de slachtoffers nog lang niet zijn opgelost. Er zou nog geen sprake zijn van schade- en eerherstel.

Met spandoeken en borden met daarop ‘Ik ben meer dan mijn achternaam’ en ‘Einde toeslagenschandaal nu’ gaat de stoet door de Rotterdamse straten. Ook Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt (onafhankelijk), Renske Leijten (SP) en Farid Azarkan (DENK) zijn er. Die eerste twee speelden politiek gezien een belangrijke rol in het bespreken en openbaar maken van de toeslagenaffaire.

De tocht leidt hen van het stadhuis in Rotterdam naar het kantoor van de Belastingdienst in de Maasstad. De plek en datum zijn bewust gekozen. Het is precies twee jaar geleden dat enkele moeders samen met SP’er Leijten naar de Belastingdienst in Rotterdam gingen om de kwestie aan te kaarten, waarna de affaire aan het licht kwam. Ze lopen diezelfde route nu opnieuw, omdat de kwestie nog niet is opgelost.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ruim 100 betogers lopen mee met de #Marsvoordemoeders.

Ze lopen van het stadhuis naar het kantoor van de belastingdienst.

Ze willen een snelle en volledige compensatie voor materiële en immateriële schade opgelopen bij de #toeslagenaffaire@RTV_Rijnmond pic.twitter.com/DZ4TE7PO8M — Tenny Tenzer (@TennyTenzer) November 11, 2021

In de toeslagenaffaire zijn duizenden ouders door de overheid onterecht als fraudeur bestempeld en zo in de schulden gestort. Ruim 1100 kinderen van gedupeerden door de kinderopvangtoeslagenaffaire werden tussen 2015 en 2020 uit huis geplaatst. Veel ouders raakten ook psychisch in de knel door de schulden.

Eind vorig jaar besloot het kabinet al dat alle gedupeerde ouders in ieder geval 30.000 euro ontvangen en eventuele verdere schade ook vergoed krijgen. Bovendien worden zij verlost van hun schulden, zodat zij met een schone lei kunnen beginnen. Maar die operatie verloopt nog allesbehalve soepel. Nog maar een zeer klein deel van alle dossiers is volledig afgehandeld.

Steunbetuigingen voor slachtoffers toeslagenaffaire

Kim van Sparrenwijk, europarlementariër bij GroenLinks, laat op Twitter bemoedigende woorden achter voor de moeders: „Terecht. Blind vertrouwen in technologie zonder openheid kan mensenlevens verwoesten. Na de toeslagenaffaire moeten we écht heroverwegen hoe we algoritmen gebruiken. Stap één is openheid. Daarom werk ik nu hard aan nieuwe EU regels voor algoritmen.”

De europarlementariër is niet de enige die de moeders een steunbetuiging stuurt. „Heel veel succes vandaag! Trots op jullie”, luidt het op Twitter en ook lezen we: „Zag jullie net klaarstaan bij stadhuis! Hopelijk vandaag extra terechte aandacht.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mandy Richter, gedupeerde in de toeslagenaffaire is aanwezig met haar vier kinderen: “De belastingdienst eiste 37.000 euro van ons. Ik moest maandelijks 400 aflossen. Jarenlang. Je snapt hoe moelijk dat is geweest, voor mij en mijn gezin.” pic.twitter.com/cP74bOME0P — Iffet Subasi (@iffetsubasi) November 11, 2021

Metro sprak eerder met Mina, de tante van de gedupeerde Cilla. Stress, wanhoop, depressie en zelfs zelfmoordgedachten kwamen de afgelopen jaren voorbij, vertelt een geëmotioneerde Mina. „Niemand geloofde of luisterde naar Cilla. Ze is gekwetst door de regering en getekend voor het leven.” Cilla en haar toenmalige partner konden de zorgen over geld niet aan. Het leidde uiteindelijk tot een scheiding.