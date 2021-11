Harry Mens haalt weer uit naar Martien Meiland: ‘Idiote televisie’

Het is niet de eerste keer dat stermakelaar Harry Mens zich uitspreekt tegen Martien Meiland, zijn buurman in Noordwijk. In Radio Veronica doet hij opnieuw een boekje open over de villa van de Meilandjes, die in de verkoop staat. Ook geeft hij zijn ongezouten mening over Chateau Meiland: „Dat vind ik een idioot soort televisie, maar het zal wel aan mij liggen.”

In februari zijn Erica en Martien Meiland ingetrokken in hun nieuwe Noordwijkse villa, die zij kochten voor net onder de 2,7 miljoen. Lang zijn ze niet van plan om hier te blijven: het huis staat namelijk alweer even te koop voor 3 miljoen. Een veel te hoog bedrag voor het vastgoed, als je het Mens vraagt. Dat potentiële kopers zich nu hebben teruggetrokken, vindt hij dan ook niet gek.

Kopers villa haken af

„Ik heb gelijk, want die mensen hebben gebruikgemaakt van de ontbindende voorwaarden. Ze zijn wakker geworden, want de verkoop gaat niet door”, vertelt hij. De potentiële kopers zouden 150.000 euro geboden hebben boven de aankoopprijs van de Meilandjes. „Die mensen hadden drie dagen bedenktijd en ze hebben nu gebruikgemaakt van die bedenktijd. Ze zijn dus weer terug bij af.”



De makelaar vertelde al eerder in Radio Veronica over de Meiland-villa in Noordwijk, die volgens hem volstrekt wordt overgewaardeerd. „Het zijn eigenlijk twee appartementen zonder tuin. Ze hadden beter na moeten denken. Het is niet meer waard dan 2 miljoen, met alle respect. Ze willen er nu 3 miljoen voor hebben. De tijd zal het leren, maar ik ben bang dat het niet goed afloopt.”

Ondanks het feit dat de villa nog niet is verkocht, hebben de Meilandjes wel al een andere woning gekocht. Dat zou hen wel eens in de financiële problemen kunnen brengen, denkt Mens. „Het staat nu leeg. Ze hebben natuurlijk een overbruggingskrediet en straks voelen ze gehijg in hun nek en dan hebben ze een probleem. Dan wordt die man overspannen.”

Meilandjes verhuizen in rap tempo

De nonchalante houding waarmee de Meilandjes geld uitgeven, is zorgwekkend, vindt Mens. Over Martien: „Hij verzamelt de boel. Die man verdient nu heel veel geld met boeken en noem maar op. Alleen ik heb een verrassing voor hem: hij moet straks wel een keer belasting betalen. Dat is hij waarschijnlijk vergeten, maar daar komt hij wel achter. Die man moet gewoon opletten. We moeten allemaal opletten. Het is een heel rare tijd.”

Ook het huis van Maxime Meiland en haar vriend Leroy stond vorige maand te koop, maar is inmiddels verkocht aan haar zus Montana. De kersverse ouders verhuizen door naar deze miljoenenvilla verderop in Noordwijk.