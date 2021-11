Ook Nederland schrapt vluchten vanuit zuidelijk Afrika vanwege coronamutatie

Vanaf 12.00 uur vandaag mogen er geen vluchten vanuit zuidelijk Afrika in Nederland meer landen, meldt demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Dit is een voorzorgsmaatregel vanwege de coronamutatie die gisteren in dat gebied gemeld werd.

Het nieuws komt kort nadat de Europese Commissie aankondigde dat Europa onmiddellijk stopt met vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika. De commissie neemt deze maatregel in samenspraak met de lidstaten van de Europese Unie. Israël en het Verenigd Koninkrijk hadden al een inreisverbod afgekondigd. Na het aandringen van de Europese Commissie volgde ook Duitsland, en nu dus Nederland.

Inreisverbod naar Nederland

Vanaf 12.00 uur mogen er geen nieuwe vluchten vanuit zuidelijk Afrika naar ons land vliegen. De passagiers op vluchten die al onderweg zijn, worden op Schiphol getest en moeten daarna in quarantaine. Volgens De Jonge is de nieuwe mutatie „reden voor zorg”, maar er is ook nog veel onduidelijk. „Dit is een maatregel uit voorzorg, om daarmee de introductie van een nieuwe variant die mogelijkerwijs besmettelijker is te willen afvangen”, aldus De Jonge. Hij benadrukt dat Europese lidstaten samen optrekken. „Dat geeft de maximale garantie dat je op z’n minst de binnenkomst ervan vertraagt.”

WHO overlegt over coronamutatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overlegt vanmiddag over de mogelijke gevaren van de nieuwe coronavariant B.1.1.529. De variant werd als eerste in Zuid-Afrika gesignaleerd, maar later ook in verschillende buurlanden en Hong Kong. De experts van de WHO komen samen in Genève om te kijken of de mutatie moet worden aangemerkt als ‘zorgelijk’. De mutatie heeft volgens wetenschappers een „ongebruikelijke samenstelling”, die het virus mogelijk besmettelijker maakt dan eerder bekende mutaties.

De WHO wilde eerder niet reageren op de aangekondigde inreisbeperkingen en of die nut hebben. De Nederlandse viroloog Marion Koopmans trok de werking van die reisverboden al in twijfel, omdat niet bekend is waar en wanneer de variant is ontstaan en dus ook niet waar die nu al is.