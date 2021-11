Paul de Leeuw kreeg ‘black-out’ tijdens interview met Adele, kijkers toch enthousiast

Het interview met Adele in Busje Komt Zo ging niet helemaal zoals Paul de Leeuw had gehoopt. Al zijn plannen vielen in duigen door de aangescherpte regels van het management van de wereldster. Toch laat De Leeuw zien dat ook hij een ster in zijn eigen recht is en weet er wederom een warm en persoonlijk gesprek van te maken.

Kijkers zijn dan ook enorm over het duo te bespreken. „Veel leuker dat het interview met Oprah”, klinkt het onder andere.

Tweede interview met Adele

Zes jaar geleden spraken Paul de Leeuw en Adele elkaar voor het eerst. De chemie tussen de twee spatte van het scherm en het werd een persoonlijk, gezellig en vooral heel grappig interview. Ongetwijfeld hoopte De Leeuw dat effect te evenaren toen hij de zangeres weer mocht spreken voor zijn nieuwe programma Busje Komt Zo. Met bus en al vertrok de presentator en komiek naar Londen. Maar daar was meteen te merken dat de bekendheid van Adele de afgelopen zes jaar in vogelvlucht is gegaan.

Strenge regels van management

Verbouwereerd komt De Leeuw na het interview zijn bus weer binnen. „Ik denk dat ik nooit meer mag komen”, grapt de komiek ontdaan tegen Hans Kesting. Al snel wordt duidelijk dat het management bij een ster van wereldformaat als Adele geen enkel risico neemt. „Australië was er vanochtend en ging allemaal heel persoonlijke vragen stellen, over haar relatie, en haar zoon, waar dat album op gebaseerd is”, vertelt De Leeuw. Hij legt uit dat het management zo geschrokken was, dat alle andere interviewers hun vragen moesten inleveren en in alleen in een strenge setting met de zangeres mochten praten.

„Ik mocht geen vragen stellen over de liefde, niet over haar zoon, niet over de scheiding, waar het hele album over gaat! Op het laatst vroeg ik nog van, mag ik nog iets doen, een hand ofzo, maar dat hadden ze ook liever niet.” Het werd duidelijk niet een interview zoals De Leeuw dat graag had gedaan. „Ik had gewoon een black-out. Ik zweette als een waterval. Alle kaartjes flikkerden uit mijn handen.”

Grove, goedlachse Brit zit er nog in

Na deze teleurstellende conclusie van de presentator, verwacht je als kijker het ergste. Maar dan blijkt maar weer dat de jolige De Leeuw iedereen op zijn gemak kan stellen, ook een zieke en vermoeide Adele die in de gaten wordt gehouden door een crew van minimaal acht man. Ja, het gesprek is duidelijk een stuk geforceerder dan zes jaar geleden, en ja, De Leeuw is zichtbaar stikzenuwachtig. Maar toch laat Adele hier en daar doorschijnen dat de grove, goedlachse Britse er echt nog wel in zit.

Zo maakt Adele tijdens een gesprekje over cocktails een grapje over dat De Leeuw al gaat zweten door er alleen al aan te denken. „Nee, ik ben zo nerveus om je na zes jaar weer te zien. Ik ben de laatste 48 uur steeds van klimaat aan het veranderen”, legt De Leeuw meteen uit. Waarop Adele hem gerust kan stellen. „Neejoh, we kennen elkaar al zo goed, nu!” Daarna is het ijs gebroken en vertelt Adele honderduit over haar album, en ja, ook over de liefde, haar relatie en scheiding. Het is ook lastig die onderwerpen te vermijden als ieder nummer op het album over deze zaken gaat.

Positieve kijkersreacties

Kijkers steken De Leeuw op Twitter een hart onder de riem. „Wat een gezellig interview. Zo knap om dat even te doen kort nadat alle eisen en regels waren veranderd. Jammer van alle mensen eromheen, maar de warmte tussen Paul de Leeuw en Adele was nog steeds voelbaar. En de zenuwen waren alleen maar lief”, schrijft iemand. Ook verwijst iemand naar het interview tussen Adele en Oprah van twee weken geleden. „Tig keer leuker en spontaner dan bij Oprah. Twee ‘oude vriendjes’. Allebei lekker zichzelf. Zwetende nervositeit, geknabbel, gelach en knulligheid.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Net #busjekomtzo teruggekeken. Wat een gezellig interview. Zo knap om dat even te doen kort nadat alle eisen & regels waren veranderd. Jammer van alle mensen eromheen, maar de warmte tussen @pauldeleeuw1962 & Adele was nog steeds voelbaar. En die zenuwen waren alleen maar lief! — Loes van den Bogert 🌟 (@_Loes__) November 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het zijn weer de mensen rondom een ster die alleen maar in marketingtermen denken, de hele sfeer proberen te verpesten en niet begrijpen hoe het eerder tussen deze 2 was. Gelukkig zijn Adele en Paul niet veranderd 💖 #busjekomtzo — Lianne van Veen (@Liedje87) November 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jammer dat het allemaal zo formeel en geregisseerd is geworden nu ze zo bekend is. Maar Adele zelf is gelukkig niet veranderd ❤️ #busjekomtzo — Victor Hopman 🎄 (@victorhopman) November 25, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.