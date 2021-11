Zorgen om nieuwe virusvariant Zuid-Afrika: ‘Lijkt nauwelijks nog op origineel’

In Zuid-Afrika is er een mutatie van het coronavirus ontdekt. De virusvariant B.1.1.529 verschilt aanzienlijk van eerdere versies, wat wereldwijd tot grote zorgen leidt. Verschillende landen hebben meerdere Afrikaanse landen reisbeperkingen opgelegd.

D66 vindt dat ook Nederland moet klaarstaan om de nieuwe virusvariant zo lang mogelijk buiten de deur te houden.

Nieuwe virusvariant in Zuid-Afrika

De wereld stond meteen op scherp toen de Zuid-Afrikaanse autoriteiten gisteren een nieuwe virusvariant meldde. Het nationaal instituut voor besmettelijke ziektes (NICD) noemde eerst 22 besmettingsgevallen, later werden dat er al bijna honderd. „De gegevens zijn nog beperkt, maar onze experts maken overuren om de nieuwe variant te begrijpen en te bepalen wat de mogelijke implicaties kunnen zijn”, zei NICD-directeur Adrian Puren. „De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en mensen kunnen er zeker van zijn dat we hen op de hoogte houden.”

Serieuze zorgen

Volgens hoogleraar bio-informatie Tulio de Oliveira verschilt de ontdekte virusvariant ongebruikelijk veel van eerdere versies. Volgens een analist van de BBC lijkt deze coronamutatie „nauwelijks meer” op het originele coronavirus. In de mutatie zijn een aantal veranderingen te zien in het spike-eiwit, waarmee het virus de menselijke cellen binnendringt. „Het gaat om een mutatie die serieus zorgen baart”, reageerde ook gezondheidsminister Joe Phaahla gisteren tijdens een persconferentie.

Wetenschappers vinden het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit van de bestaande vaccins, maar ze vrezen dat de mutatie nog besmettelijker is dan de Delta-variant. Dan is de kans aanwezig dat bestaande vaccins minder effectief zijn. Het virus is inmiddels ook gedetecteerd in omliggende landen Botswana, Zimbabwe en Namibië. Daar zijn ook mensen besmet geraakt die waren ingeënt tegen corona. Vandaag komen de deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bijeen om te vergaderen over de virusvariant B.1.1.529. Zij zullen de komende dagen tot weken onderzoek doen naar het potentiële risico.

Reisbeperkingen voor Zuid-Afrika

Verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Israël, reageerden snel op de ontdekking en voerden reisbeperkingen in voor verschillende Afrikaanse landen. Onder meer Zuid-Afrika, Botswana, Zimbabwe en Namibië worden uit de twee Europese landen geweerd. Australië overweegt om reisbeperkingen in te stellen.

D66 heeft inmiddels laten weten dat ook Nederland klaar moet staan om actie te ondernemen, mocht de WHO de nieuwe coronavariant als ‘zorgelijk’ uitroepen. De partij pleit in dat geval voor een dubbele testplicht voor reizigers uit Zuid-Afrika. Volgens Kamerlid Jan Paternotte werd de dubbele testverplichting bij eerdere zorgwekkende virusvarianten „te laat” ingevoerd. „Nederland moet nu laten zien wendbaar te zijn geworden.”