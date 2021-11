Ali B reageert op beroving: ‘Ze wilden iets hebben, dat heb ik gegeven’

Gisteravond is rapper Ali B beroofd voor zijn huis in Almere. Samen met zijn chauffeur werd hij door meerdere daders overvallen. Volgens de politie is daarbij gedreigd met mogelijke vuurwapens. Een soortgelijke overval overkwam Lil Kleine twee weken geleden. Ook hij werd gewelddadig beroofd van zijn horloge.

Ali zegt in een video op Instagram dat hij en zijn gezin gezond en ongedeerd zijn. „Mensen wilden wat hebben, ik heb het gegeven. Het gaat goed, en ik hoop dat ze de daders pakken”, aldus Ali.

Ali B beroofd

De melding van de overval kwam rond 21.15 uur binnen. De daders zijn direct gevlucht in een auto. Gisteravond wilde de politie nog geen mededelingen doen over het onderzoek.

Tegen Omroep Flevoland zegt hij dat hij van zijn „klokje” is beroofd. De rapper laat weten niet per se geschokt te zijn. „Je leest steeds vaker dat zulke dingen gebeuren”, aldus Ali B tegen de omroep. Hiermee doelt hij op eerdere berovingen van bekende Nederlanders. „Ergens had ik al in mijn hoofd: het kan een keer gebeuren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eerder deze week bij Op1: ‘Ik heb een klokje, daar ben ik trots op”

Woensdag zat Ali B aan tafel bij Op1, waar hij vertelde een duur horloge te bezitten. „Ik heb een klokje, daar ben ik trots op, daar ben ik blij mee”, zei hij in de uitzending waar hij zijn nieuwe boek De Ali B-Methode promootte. Tegen presentator Charles Groenenhuijsen beaamde hij vervolgens dat het ging om „een duur klokje”. Eerder deze maand sprak Metro ook met Ali over zijn nieuwe boek. In dit boek laat de rapper zijn kwetsbare kant zien en geeft hij bruikbare tips voor persoonlijke groei.

Ali sluit de video op Instagram af met dat zorgen maken niet nodig is en dat hij nu de politie „lekker hun werk laat doen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Godsamme, 2 dagen geleden vertelt #AliB over zijn 'dure klokje' op tv. En dan is het binnen 48 uur raak en wordt hij overvallen — Jori Jaydee (@Joortjedoe) November 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarschijnlijk krijgt Ali B met kerst van z’n neef een mooi cadeau. #alib #blijftindefamilie — Nanne (@NBalijon) November 26, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.