Vanavond persconferentie: grote kans op avondlockdown

De corona-persconferenties volgen elkaar in rap tempo op en vanavond is het weer zover. Hoewel het officiële besluit vandaag nog gemaakt moet worden, lijkt het erop dat het kabinet aanstuurt op een avondlockdown.

Hiermee gaat het kabinet mee in het advies van het Outbreak Management Team.

OMT adviseert tot avondlockdown

Het OMT adviseerde gisteren om horeca, niet-essentiële winkels, sportscholen en culturele instellingen om 17.00 uur te laten sluiten. Wel gaan de supermarkten in dat geval hoogstwaarschijnlijk om 20.00 uur dicht. Het kabinet heeft gisteren urenlang overleg gevoerd in het Catshuis, maar kon niet tot een definitief besluit komen. Kabinetsleden vallen vooral over het wel of niet openhouden van scholen.

Een relatief groot deel van het totaal aantal besmettingen wordt op dit moment op scholen veroorzaakt. In het spoedadvies van het OMT staat wel dat scholen open moeten blijven, net als in een eerder advies waarin de deskundigen meldden om sluiting van het onderwijs te willen „vermijden”. Het kabinet is het daarmee eens, maar wil volgens ingewijden eerst een duidelijker beeld hebben van de gevolgen. Die cijfers moet het RIVM hen vandaag geven. Als het kabinet besluit scholen open te houden, kunnen ze nog wel aanvullende maatregelen invoeren om het aantal besmettingsmomenten te beperken. Welke maatregelen dat zullen zijn, is nog niet bekend.

Volledige lockdown niet waarschijnlijk

Hiermee lijkt het andere scenario, een volledige lockdown, voorlopig nog geen optie. Maar wel als het aan demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister De Jonge ligt, melden ingewijden aan RTL Nieuws. Volgens hen is Rutte zelfs in paniek door het oplopende aantal besmettingen. „Rutte zit echt in de gordijnen en wil eigenlijk het liefst alles dichtgooien”, zei een betrokkene. Maar andere demissionaire ministers zien een volledige lockdown absoluut niet zitten. Het advies van het OMT zou daarom op dit moment ook het gewenste scenario zijn.

Maar de definitieve beslissing is nog niet gevallen, en er kan nog veel gebeuren. Niet alleen wacht het kabinet nog op de verduidelijkende cijfers van het RIVM. Er is gisteren ook een nieuwe virusvariant in Zuid-Afrika ontdekt die volgens experts en lokale autoriteiten „zeer zorgelijk” is. Mogelijk wordt deze ontdekking vandaag ook meegenomen in het overleg, wat weer kan leiden tot nieuwe conclusies.