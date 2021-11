Grapperhaus: ‘173 mensen gearresteerd na rellen, meer volgen’

Na de rellen van afgelopen weekend zijn inmiddels 173 mensen gearresteerd. Dat laat demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus weten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat er nog „vele arrestaties” zullen volgen. Volgens Grapperhaus wordt er ingezet op snelrecht en zal de schade worden verhaald op de daders.

Rellen

In meerdere steden ging het los, afgelopen weekend. Het begon vrijdag, in Rotterdam. Even na 20.00 uur stookten relschoppers onrust, vernielden ze onder meer politiewagens en bekogelden hulpverleners met zwaar vuurwerk en stenen. De politie schoot gericht, vier mensen raakten gewond door een kogel. Zij belandden in het ziekenhuis, maar waren niet in levensgevaar.

Metro bracht de rellen in beeld, door middel van een verzameling van video’s. Grapperhaus zei eerder al dat de relschoppers goed in beeld zouden zijn, en dat justitie hen gemakkelijk op kon sporen. Dat lijkt, na de vele arrestaties, te kloppen.

Ook in Leeuwarden, Groningen, Den Haag, Enschede en Roosendaal was het onrustig. Daar brachten de relschoppers eveneens vernielingen aan. Tijdens de rellen zijn in die steden meteen al mensen aangehouden. Waar de 173 gearresteerde relschoppers vandaan komen, is niet bekendgemaakt.