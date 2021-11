Weer onrust en rellen in verschillende steden, politie verricht aanhoudingen

Het is vannacht opnieuw onrustig geweest in verschillende steden. De politie moest onder andere in Enschede, Roosendaal, Groningen en Leeuwarden optreden vanwege dreigende rellen.

In Enschede zijn vijf mensen aangehouden voor opruiing en openlijke geweldpleging. Bij het voetbalstadion in Leeuwarden hebben groepen vuurwerk afgestoken. Daarnaast was het onder andere in Roosendaal, Groningen en Tilburg onrustig, er is optreden vanwege de ongeregeldheden.

In totaal zijn er tot nu toe 26 relschoppers opgepakt. De meesten zijn in Roosendaal opgepakt, daar zijn 15 mensen in de boeien geslagen.



Oproep om te rellen in Enschede

Dankzij een oproep op sociale media hingen er in het centrum van Enschede groepen jongeren rond. Er werd opgeroepen te komen rellen, waarna er een noodverordening is ingesteld. Deze gold tot vanochtend zeven uur.

Ook in Groningen ging het mis: politie en de Mobiele Eenheid hebben mensen het centrum uit moeten drijven. Er zouden dingen worden vernield en met vuurwerk worden gegooid. Eerder op de dag is er in Groningen geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. Deze demonstratie is volgens RTV Noord vreedzaam verlopen.



Een opticien is opgebroken bij de rellen in #Groningen pic.twitter.com/XnvRaRLHM7 — Marcel Hulshof (@marcelhulshof8) November 21, 2021

Na de demonstratie werd er online opgeroepen om te gaan rellen. Vanwege onrust besloot vervoerder Qbuzz niet meer langs bepaalde plekken in het centrum te rijden.

Vuurwerkbom in Roosendaal

In Roosendaal zou het op meerdere plekken onrustig zijn geweest, schrijft BN DeStem, dat meldt dat er zwaar vuurwerk is afgestoken op sommige plekken. Politie en ME zijn aanwezig en meerdere mensen zouden zijn aangehouden. Bij een basisschool zou brand zijn ontstaan, waarschijnlijk door een vuurwerkbom.

Gisteravond zijn er in het Limburgse Roermond en Stein vijf mensen aangehouden vanwege de noodverordening. Ze waren in het bezit van verdovende middelen, wilden hun identiteitsbewijs niet laten zien of beledigden een agent. Een dag eerder ging het daar ook al mis: de politie werd bekogeld met zwaar vuurwerk.

‘Onacceptabel’

De chef van Politie Midden Nederland spreekt op LinkedIn zijn afschuw uit over de rellen. „De beelden van het afgelopen weekend zijn schokkend”, schrijft hij. „Afschuwelijke taal richting onze politiemensen en knalhard geweld. Respect is omgeslagen in respectloos. Dat doet wat met je als mens. Achter ieder uniform schuilt een mens, een vader, een moeder, een dochter of zoon, een broer of zus. Laten we dat niet vergeten.”

Rutte reageert

Demissionair minister-president Mark Rutte heeft inmiddels gereageerd op de rellen. Hij noemt het „puur geweld onder het mom van demonstreren”. Hij zei dat politie en justitie er alles aan zullen doen om diegenen die erachter zitten ter verantwoording te roepen.

Hij zei daarnaast te realiseren dat er spanningen zijn omdat we al zolang te maken hebben met „alle ellende van corona”. Het recht op demonstraties zal hij naar eigen zeggen altijd verdedigen, maar „dat idioten puur geweld gebruiken” accepteert hij niet.