Rellen Rotterdam: gewonden door gerichte schoten politie, treinverkeer plat

Bij rellen in Rotterdam op de Coolsingel zijn gewonden gevallen doordat de politie niet alleen waarschuwingsschoten, maar ook gerichte schoten heeft gelost, meldt de politie. Er zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Zij zijn met ambulances afgevoerd.

Op de Coolsingel voerde de ME vrijdagavond charges uit, ook werd een waterkanon ingezet en was een noodbevel van kracht. De NS schrapte alle treinen van en naar Rotterdam CS en start de dienstregeling in de havenstad niet voor zaterdag op. Automobilisten werd aangeraden het centrum van Rotterdam te mijden.

Demonstratie Rotterdam begon vreedzaam

Honderden betogers hadden zich vrijdagavond in Rotterdam op de Coolsingel verzameld. Ze protesteerden tegen het zogenoemde 2G-beleid waar de overheid op aan stuurt en waarbij mensen alleen nog maar een coronatoegangsbewijs krijgen wanneer ze gevaccineerd of genezen zijn. De betoging begon vreedzaam, maar liep vervolgens uit op rellen.

Betogers staken vuurwerk af en er werden brandjes gesticht op straat, meldt de politie. Er zouden ook politieauto’s en straatmeubilair zijn vernield. Op social media zijn ook beelden te zien van een politieauto die in brand zou zijn gestoken. De politie heeft een waterkanon ingezet om de menigte te verdrijven.



Journalist aangevallen, kantoren op slot

Ook zou een journalist zijn aangevallen door relschoppers, maar de woordvoerder kon dat nog niet bevestigen. Op Twitter lieten diverse Rotterdammers die in de buurt van de Coolsingel aan het werk zijn weten dat ze hun gebouw niet mochten verlaten. Inmiddels is de rust op de Coolsingel wedergekeerd. Eerder op de dag werd via sociale media opgeroepen tot een betoging tegen 2G. De demonstratie was niet aangemeld.

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus wil nog niet reageren op de gebeurtenissen. Eerst is de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) aan zet, laat een woordvoerder weten. De bewindsman heeft wel contact gehad met burgemeester Ahmed Aboutaleb, en meerdere keren met korpschef Henk van Essen van de Nationale Politie.



