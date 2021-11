In beeld: een weekend vol rellen

Dit weekend was het in bijna heel het land onrustig. Van Rotterdam naar Leeuwarden en van Groningen naar Den Haag. Op meerdere plekken waren rellen, nadat vrijdagavond in Rotterdam een soort ‘startsein’ gegeven werd. Daar barstte het buitenproportionele geweld als eerst los, mensen in andere steden riepen daarna op om hetzelfde te doen. In dit artikel vind je de beelden van de rellen gebundeld.

Want dat het los ging, dat was meteen te merken op sociale media. Mensen verspreidden filmpjes van politiewagens die in de brand gestoken werden, de ME die charges uitvoerde en in Rotterdam lag zelfs een menselijke vinger op straat.

Rellen in beeld

Rotterdam

In Rotterdam begon het vrijdagavond even voor 20.00 uur. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en stenen naar de politie en vernielden auto’s, fietsen en gevels van huizen en winkelpanden. Op den duur achtte de politie het nodig om gericht te schieten op de relschoppers. Vier mensen raakten gewond door een kogel. In totaal zijn er 51 mensen aangehouden, meldt justitie. Volgens het OM mag een deel van hen tot 2 januari niet op bepaalde plekken in het centrum van Rotterdam en op Rotterdam-Zuid komen. Op dit moment zitten acht verdachten nog vast, zij worden verdacht van onder meer openlijke geweldpleging, vernieling en het hinderen of belagen van hulpverleners.

Den Haag

In Den Haag zijn zaterdagavond en -nacht negentien mensen aangehouden in verband met de rellen. Zij zijn opgepakt voor onder meer belediging, openbare geweldpleging, het verstoren van de openbare orde en niet voldoen aan een bevel of vordering. Vooral in de Schilderswijk ging het los. De ME moest er dan ook aan te pas komen om de onruststokers weg te jagen. In de Hofstad gooiden relschoppers met zwaar vuurwerken en vernielden ze verkeerslichten. Daarnaast staken ze een auto in de fik en gooide iemand een steen door de ruit van een passerende ambulance met daarin een patiënt.

Groningen

Zondagavond gingen mensen ook in Groningen de straat op om hun onvrede over het coronabeleid te uiten. Ook in die stad brachten relschoppers vernielingen aan. Via een oproep op sociale media kwamen rellende jongeren naar de binnenstad, waar ze ruiten van winkels insloegen. Mensen zouden ook geplunderd hebben. En ook bushokjes zijn vernield. Rond 21.15 uur veegde de politie de Grote Markt in de Stad leeg. Er zijn drie mensen aangehouden.

Leeuwarden

In het Friese Leeuwarden vonden mensen het ook nodig om vernielingen aan te brengen en hulpverleners te belagen. De onrust begon bij het Cambuurstadion, waar een wedstrijd tussen Cambuur en Utrecht werd gespeeld. Die wedstrijd werd stilgelegd omdat supporters door de hekken braken. Daarna werden agenten bekogeld met stenen en zwaar vuurwerk en werden ze in het nauw gedreven. Ze bekogelden voertuigen van de ME, vernielden dingen en gooiden een politiemotor om. Hoeveel mensen er zijn aangehouden is niet bekend, maar sowieso drie relschoppers zijn naar het politiebureau gebracht.