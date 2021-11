Bewondering voor Aboutaleb in Jinek: ‘Wat mij betreft de nieuwe premier’

Burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb schoof gisteravond aan in talkshow Jinek om terug te kijken op de rellen in zijn stad. Hij oogst bewondering. „Kan die man geen premier worden?”

De mensen die vrijdagavond gewond raakten bij de rellen in het centrum van Rotterdam verkeren niet in levensgevaar. Dat zei de Rotterdamse burgemeester aan tafel bij Eva Jinek. Volgens Aboutaleb raakten er zeven personen gewond. Vier van hen belandden met een schotwond in het ziekenhuis. Aboutaleb baseert zich op informatie uit de ziekenhuizen.

Aboutaleb over de relschoppers in Rotterdam

Gastvrouw Eva Jinek vroeg zich in haar talkshow af of de daders van de rellen in Rotterdam ‘simpelweg’ crimineel gedrag wilden vertonen zonder enig ander doel. „Goeie vraag, als ik het antwoord echt wist dan had ik de oplossing kunnen bedenken”, begon Aboutaleb nog schoorvoetend. Dan stelliger: „Deze lui hebben het gevoel dat zij op een of andere manier het gevecht moeten aangaan met de politie. En dat de politie hun vijand is en dat ze daar slachtoffers zouden moeten maken.”

Jinek gaf aan dat er ontegenzeggelijk frustraties in de samenleving zijn, onder meer door beperkingen wegens corona. „Is dit een uiting daarvan? Dat je niet meer naar het voetballen mag of na 20.00 uur in de kroeg mag zitten?” Aboutaleb: „Ik ben niet geneigd om dat met ‘ja’ te beantwoorden. En ik ben ook niet geneigd om daar verzachtende omstandigheden voor aan te voeren.” Twee keer achter elkaar: „Er is géén enkele verzachtende omstandigheid aan te voeren om een agent te willen doden. Púnt. Noch een coronaregel, noch een andere bepaling. Dat gaat er bij mij niet in. Het maakt me woedend als dat soort argumenten in het maatschappelijk debat worden ingebracht. Daar ga ik niet in mee.”



Burgemeester Aboutaleb vertelt onder welke heftige omstandigheden de politie van Rotterdam afgelopen vrijdag hun werk moest verrichten. #Jinek pic.twitter.com/q41PuaGdhM — Jinek (@Jinek_RTL) November 22, 2021

Rellen blijven filmen vanaf de brancard

Bij de rellen in Rotterdam werden in totaal 49 mensen aangehouden. Aboutaleb: „De politie voelde zich zo in het nauw gedreven dat agenten schoten losten.” Hij vertelde dat een van de gewonden nog aan het filmen was toen hij op een brancard werd weggevoerd. Een ME’er die iemand ging helpen die in zijn been was geschoten, deed zijn uitrusting af en kreeg toen een baksteen tegen zijn borst. Een agent die brandweermensen probeerde te beschermen, stond met een getrokken wapen tegenover relschoppers die hem uitdaagden. „Surrealistisch”, vindt de burgemeester die ook zei dat door zwaar vuurwerk waarschijnlijk iemand een hand moet missen. Ook is een vingerkootje aangetroffen, dat nu wordt gebruikt bij de opsporing.

LuckyTV gaf een eigen draai aan de relschoppers:



Lof voor Aboutaleb in Jinek

Mensen als Mark Rutte, Ferd Grapperhaus en Hugo de Jonge hadden dezelfde woorden kunnen spreken, maar op een of andere manier komen die zelden aan (‘alleen voor de bühne’). Bij Ahmed Aboutaleb is dat wel het geval. Er werd op Twitter in elk geval lovend over de burgervader van Rotterdam gesproken. Ook over hoe hij over andere onderwerpen sprak, zoals het gedrag van sommige Tweede Kamer-leden. Sommige twitteraars zouden hem wel als premier van ons land willen zien. Een kort overzicht:



Ik wil Aboutaleb als premier.

#jinek — Don Roelofsen (@DonRoelofsen) November 22, 2021



#Aboutaleb weer eens ijzersterk bij #Jinek. Stelt glasheldere grenzen in zijn commentaar op wat dit weekend in Rotterdam gebeurde: "Hoe slecht je het ook getroffen hebt in het leven, er is geen enkele reden om dan maar een politieagent in brand te willen steken. Geen enkele." — Jan Willem Bol (@janwillembol) November 22, 2021



#Aboutaleb for premier! Wat een fantastische eerlijke oprechte slimme en prettige man om naar te luisteren. Kom aub naar #Amsterdam of ga naar Den Haag om #premier te worden.. #jinek #rtl4 — Mijnmening (@RSE79) November 22, 2021



Wederom onder de indruk van de woorden van burgemeester #Aboutaleb#jinek Zeer duidelijke taal en oprecht een man naar m'n hart!

Wat mij betreft de nieuwe premier!👊👍🙏 #jinek — MGrande1 (@mitchgrande1) November 22, 2021



Het zal de grootste nachtmerrie van #GeertWilders zijn (waar hij schuimbekkend uit ontwaakt) , maar ik denk dat als #Aboutaleb lijsttrekker van de #pvda wordt, hij met twee vingers in de neus premier wordt! En een goede ook!! #jinek. — Arjan M. #ikdoemee (@Arjan1969M) November 22, 2021



Aboutaleb is weer goed op dreef! Niet goedpraten, geen excuses verzinnen. Dit waren geen demonstranten.

En de @2eKamertweets ook eens op de vingers tikken – hoe je iets zegt doet er toe. Aboutaleb for premier! #rotterdam — Marrieta 👩‍🏫 🌷☀️ (@JufMarrieta) November 22, 2021



Aboutaleb bij Jinek: linksom of rechtsom, die man zou als premier 10 x meer moreel gezag hebben dan Rutte. Zó’n leider heeft NL nodig, streng maar rechtvaardig. — Joost Nijsen (@JoostPodium) November 22, 2021

In Nederland waren dit weekend op meer plekken dan alleen Rotterdam rellen. Metro zette ze gisteren middels een reeks van beelden op een rij.

Wil je Jinek helemaal terugkijken? Dat kan hier.