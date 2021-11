Lil Kleine slachtoffer van gewelddadige beroving op straat

Lil Kleine is gisteravond beroofd. Hij was aanwezig op de albumreleaseparty van producent Jack Shirak en werd na afloop buiten opgewacht. Volgens medewerkers van RTL Boulevard, die aanwezig waren bij het feest, is het dure horloge van de rapper gestolen.

De politie bevestigt dat er op de Willemskade, waar het feest van Shirak plaatsvond, sprake is geweest van een gewelddadige poging tot diefstal.

Volgens het Boulevard-team werd Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, rond 23.30 uur buiten opgewacht door drie personen. Hij is met een pistool tegen zijn hoofd geslagen, waarna zijn horloge – een Rolex – zou zijn meegenomen.

De politie benadrukt dat het nog niet duidelijk is of er daadwerkelijk iets is gestolen. Er wordt op dit moment uitgegaan van drie of vier verwachten, maar er is nog niemand aangehouden. De 27-jarige rapper heeft zelf nog niet gereageerd op de gebeurtenis.

Op Instagram is te zien dat ook onder anderen Monica Geuze en Ronnie Flex op het feest waren. Net als Bilal Wahib en Broederliefde. Het ging om het nieuwe album van Shirak, Talou, dat gisteren is uitgekomen. Shirak is naast muziekproducent en dj ook een goede vriend van Lil Kleine.

Doet denken aan Netflix-film Forever Rich

Op Twitter doet het voorval veel mensen denken aan de Nederlandse film Forever Rich. De film, die op 1 oktober op Netflix verscheen, gaat over rapper Rich. Hij is de grootste rapartiest van het land en wordt op een avond overvallen. Zijn dure horloge wordt gestolen, waarna hij uit is op wraak. Metro sprak overigens met hoofdrolspeler Jonas Smulders, over zijn rol in de film.



Daders raakten geïnspireerd door @NetflixNL‘s Forever Rich 🙃 — metin. (@serbelanda) November 5, 2021

Ook al zijn de meningen over Lil Kleine verder nogal verdeeld op Twitter, hopen de meeste mensen dat het goed met hem gaat. Sommige geven hem zelfs nog een enigszins goedbedoelde tip…



Oh,

Lil Kleine, Groot horloge.

Lees al dit soort info niet, maar zwaar klote als je wordt beroofd.

Hoop dat het goed goed met Lill.

En neem een Mechelse herder, wel goed opvoeden, maar denk niet dat je dat kan. — 1Holland®, Warner dj (@1Holland) November 5, 2021



Al was het een snoep horloge! Gewoon afblijven! — ℳ𝒶𝓃𝒹𝓎 ℳ’𝒸𝒽𝑒𝓁𝓁𝑒 🎀 (@xMandyMichelle) November 5, 2021



Lil Kleine is inderdaad een vervelend mannetje, maar om nou lacherig te gaan doen als iemand door 3 man onder shot z'n Rolex moet afstaan, dan ben je zelf geen knip voor de neus waard. — Remco (@Topdob11) November 5, 2021