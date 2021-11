Ali B over persoonlijke ontwikkeling: ‘Vroeger hield je je kwetsbaarheid bij je’

Twintig jaar geleden begon de carrière van Ali B als succesvolle rapper. Dat weten we, maar wat óók twintig jaar geleden begon, was zijn zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling. Hoe blijf je groeien en haal je het beste in jezelf naar boven? In zijn nieuwe boek deelt hij zijn belangrijkste lessen. Metro sprak hem over De Ali B-methode. „Wat ik heb betekend voor de rap-industrie, hoop ik nu ook voor persoonlijke ontwikkeling te betekenen.”

Ali Bouali, zoals de rapper echt heet, is naast artiest ook televisiepresentator, cabaretier en ondernemer. „Mensen kennen bij mij wel de successen, de resultaten, maar ze weten niet welke ontwikkeling daar aan vooraf is gegaan.”

Persoonlijke ontwikkeling met De Ali B-methode

Twee decennia later heeft hij bijna alle boeken over persoonlijke ontwikkeling „gelezen en geleefd”. Elke les die Ali B hieruit haalde paste hij toe in zijn carrière, die van het verliezen van talentenjachten naar het zijn van jurylid bij The Voice is gegaan. Volgens hem kan je dan twee dingen doen. Of je adviseert die boeken aan de mensen om je heen, of je laat zien hoe je het zélf hebt gedaan. „Een boek lezen is één, maar de toepassing en wat het oplevert maakt het interessant.”

Zo bundelt Ali de twaalf belangrijkste levenslessen in zijn nieuwe boek. Zijn doel? Jongeren inspireren en aan zichzelf te laten werken. „We leren vakken en we leren skills, maar we leren niet omgaan met overtuigingen, gedachtes, angsten en het beste in onszelf naar boven halen.” Hij hoopt dan ook dat jongeren, maar ook ouderen en ondernemers, door middel van persoonlijke ontwikkeling opzoek gaan naar hun eigen geluk: „Wat wil je bijdragen aan de wereld?”

Met de eerste les uit het boek probeert Ali je al meteen te helpen met het zoeken naar het antwoord op die vraag. Het hoofdstuk heet Ghandi Bitch, doelend op Mahatma Gandhi, een Indiase jurist en politicus. Deze man zei ooit: „Wees de verandering die je in de wereld wil zien.” Precies die les paste Ali toe in het begin van zijn carrière om echt door te kunnen breken. „Door zelf de verandering te zijn die ik wilde zien in de wereld, werd ik ook de verandering voor veel anderen”, schrijft hij in zijn boek.

Persoonlijke groei een taboe

Het boek is niet alleen om lezers te inspireren, maar ook om ze er wat mee te laten doén. „Die inspiratie moet je converteren naar actie.” Bij elk hoofdstuk hoort dan ook een QR-code die je brengt naar een coaching video. „Hier vertel ik je concreet hoe je meteen in actie kunt komen en op een laagdrempelige manier impact kunt hebben.”



Want zo is Ali ook ooit begonnen. Hij was ongelukkig en wilde wat veranderen, maar twintig jaar geleden was dat volgens hem nog „een beetje een taboe”. „We waren er niet zo kwetsbaar over, je hield dat bij je.” Tegenwoordig is kwetsbaarheid en spiritualiteit een wat meer besproken onderwerp. „Vanuit die kwetsbaarheid kan je een betere versie worden van jezelf.” En dat betekent volgens Ali niet dat je nu niet goed genoeg bent, maar dat het goed is om je te focussen op „bewust leven”: wat zou je anders willen doen? „In het boek zijn allemaal tools die je daarbij zouden kunnen helpen.”

Aanleiding, Les, Implementatie, Bereikt

Die tools waar Ali op duidt, komen allemaal terug bij de Ali B-methode. Aanleiding, Les, Implementatie, Bereikt. Zo had hij steeds het beste uit zichzelf kunnen halen. Zelfs bij zijn verslavingen. „De Aanleiding is dat ik verslaafd ben. Dan zoek ik naar de Les, wat kan zijn dat het vaak te maken heeft met dat je gedisconnect bent met je omgeving en doelen.” Oftewel: je moet de connectie terug vinden.

„De tools die daarvoor zijn Implementeer ik. Wat krijg je? Je komt van de verslaving af en je oogst meer dan je zaait”, legt de rapper uit. „Want je ontdekt ook je diepste talenten, waar je energie van krijgt en waar je gelukkig van wordt.”

Ali B student voor het leven

En dit het liefst je hele leven lang, vindt Ali. „We gaan ervan uit dat je leren doet op school en daarna ga je ermee aan de slag”, vertelt hij. „Daar geloof ik echt niet in. Ik geloof dat mensen in hun pensioen nog kunnen leren.”

Hij noemt zichzelf dan ook een student voor het leven. „Het is een andere vorm van studeren, maar het is precies datgene wat je niet leert op school, wat je wel heel goed kunt gebruiken in het leven.” Hij vertelt dat zelfs rapper Boef, die bij het management van Ali B zit, ook bezig is met persoonlijke ontwikkeling. „Ik denk dat het die richting opgaat. Dat persoonlijke ontwikkeling net zo normaal moet zijn als Netflixen,” zegt Ali. „Misschien zelfs normaler, want het brengt je verder.”