QR-code in niet-essentiële winkels? Intertoys en Blokker hebben de scanner al klaarstaan

Hoewel het er vooralsnog niet op lijkt dat het kabinet vanavond ook QR-codes in niet-essentiële winkels gaat verplichten, laten in ieder geval Blokker en Intertoys zich liever niet verrassen. Zij testten deze week zuilen met een ingebouwde scanner, waarmee klanten hun QR-code bij de ingang moeten scannen.

De foto’s van de zuilen circuleren sinds gisteravond op social media en tegenstanders van de QR-code laten fel van zich horen. Zij roepen op tot een boycot van de winkels.

QR-code in niet-essentiële winkels

Op Twitter wordt er volop gespeculeerd over het verschijnen van de zuilen. Die zijn volledig afgestemd op het scannen van de QR-code van klanten die de winkel willen binnentreden. Ook het mechanisme van de scanner zit er al in. Voor veel mensen is dit een teken dat het 2G-systeem er hoe dan ook gaat komen. „Je kunt je kant en klare 2G-unit al bij de overheid bestellen”, schrijft iemand. Iemand anders vraagt zich af of de twee bekende winkels misschien „al meer weten”.

Want volgens een twitteraar zijn de zuilen „al maanden geleden ontworpen en ontwikkeld. Die heb je echt niet zo 1, 2, 3 staan.” De zuil hoeft echter niet enkel voor het 2G-systeem te zijn, waarbij alleen mensen die gevaccineerd of hersteld zijn een QR-code krijgen. Het kan ook dat de overheid besluit om het 3G-systeem in te voeren in niet-essentiële winkels.

‘Enkel ter voorbereiding’

Intertoys, die onderdeel is van dezelfde holding als Blokker, heeft in een reactie laten weten dat het plaatsen van de zuil „puur ter voorbereiding” is. „Wij bereiden ons alvast voor op eventuele wijzigingen aan het winkelbeleid vanuit de overheid. Deze materialen stonden op dit moment enkel als test in winkel en zijn inmiddels weggehaald. De QR-code-check en aanvullende maatregelen zullen pas worden doorgevoerd wanneer de overheid dat aankondigt.”

Aan RTL Nieuws liet een woordvoerder van Blokker weten dat de zuilen alweer uit de winkels zijn gehaald. De huishoudwinkel wijst erop dat de overheid meermaals heeft aangegeven het 2G- of 3G-beleid serieus te overwegen voor niet-essentiële winkels. „Wij bereiden ons voor op alle mogelijke maatregelen die de overheid zou kunnen nemen. Deze zuil is daar onderdeel van.” Of deze test een signaal is van serieuze plannen van het kabinet, is niet duidelijk. Er zijn van ingewijden nog geen signalen gekomen dat er vanavond, tijdens de persconferentie, een coronabewijs voor niet-essentiële winkels wordt aangekondigd.



Is dit een gecoördineerd iets ofzo die 2G "test" van Intertoys en Blokker? Blijkbaar kun je je kant en klare 2G unit, al bij hogerhand bestellen. (De kabel voor de scanner hangt er al in, wat denk je zelf 🤡)#2GRegel #intertoys pic.twitter.com/vvo8C4mxLF — Evert 🔴⚪ (@28Evert) November 25, 2021



Alsof zij al meer weten🤔 pic.twitter.com/pemDJQchx9 — ❥ Jenn (@JWRD__) November 25, 2021



Intertoys en Blokker lopen een beetje op de zaken vooruit?! Overigens is deze manier van controleren wel extreem gevoelig voor valse QR-codes. pic.twitter.com/z74eoYzEGd — Wouter de Jong (@Wouterdejong95) November 26, 2021