Viroloog Ab Osterhaus waarschuwt voor langere lockdown: ‘Maatregelen zijn al vaker verlengd’

De nieuwe coronamaatregelen liggen klaar voor de persconferentie van vanavond. Bekend is al dat ons een gedeeltelijke lockdown van drie weken te wachten staat. Maar volgens viroloog Ab Osterhaus kan dat weleens langer duren.

Vanavond vertellen demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge ons in de persconferentie over de nieuwe maatregelen. Daar lekte al het een en ander over uit. We weten dat een gedeeltelijke lockdown en sluitingstijd van 19.00 uur voor horeca en niet-essentiële winkels op de agenda staan. Over de andere komende maatregelen lees je hier meer.

Ab Osterhaus waarschuwt voor langere lockdown en maatregelen

Viroloog Ab Osterhaus waarschuwt bij Goedemorgen Nederland dat de drieweekse lockdown en de andere maatregelen’ langer kunnen duren. „We hebben in het verleden gezien dat dit soort maatregelen, die voor korte termijn uitgevaardigd zijn, toch vaak weer worden verlengd.”

De coronadeskundige legt uit dat het hoge aantal besmettingen en de stijgende ziekenopnames daar invloed op hebben. „Het gaat om gigantische aantallen die we uiteindelijk niet aankunnen als we het niet omlaag brengen.”



Het demissionaire kabinet kondigt vrijdagavond waarschijnlijk aan dat het land extra strengere maatregelen krijgt vanwege de oplopende coronabesmettingen. Een gedeeltelijke lockdown dus. Een goed idee volgens Viroloog Ab Osterhaus. #WNL pic.twitter.com/hlyEy6VT7n — WNL Vandaag (@WNLVandaag) November 12, 2021

2G-beleid voor strenger toegangssysteem

Osterhaus noemt de uitgelekte maatregelen „noodzakelijk”. Hij vindt het verstandig dat het kabinet het OMT-advies opvolgt. Dat advies pleitte voor een lockdown van minimaal twee weken. Het kabinet plakt daar nog een derde week aan vast. „Twee weken is krap, het is te weinig om te kijken naar de ziekenhuisopnames. Dus ik denk wat dat betreft dat het verstandig is om iets langer te doen.”

Het kabinet hoopt dat ze na de drie weken de maatregelen kunnen inruilen voor een strenger toegangssysteem. Hierbij speelt het 2G-beleid (genezen of gevaccineerd) een belangrijke rol. Testen voor een QR-code is dan geen optie meer en maakt de situatie voor ongevaccineerden lastiger. Sommige politieke partijen zijn het daar niet mee eens.

Ongevaccineerden gevoelig voor virus

Volgens Osterhaus ontkomen we niet aan de 2G-aanpak. „Het grote probleem is dat het virus op een laag pitje blijft circuleren onder mensen die al gevaccineerd zijn, zeker als er veel mensen bij elkaar komen, dus het beschermt niet helemaal tegen uitscheiding”, zegt hij. „Als je daarbij dan mensen hebt die niet gevaccineerd zijn, zijn zij optimaal gevoelig om dat virus op te pakken. Dus wat dat betreft denk ik dat de 2G-code belangrijk is.”



