Zwembad afhuren voor kinderen van ongevaccineerde ouders? ‘Dat mag niet’

De QR-code geldt inmiddels ook voor sportscholen en zwembaden. En dat betekent dat ouders zonder QR-code niet bij de zwemles van hun kind mogen kijken. Daar bedacht een vader uit Hoogeloon een oplossing voor: „Dan huur ik het bad af.” Maar dat mag niet van de gemeente. Een andere vader zette een partytent op bij de ingang van een ander zwembad.

Het gebruik van de QR-code zorgt ervoor dat ongevaccineerden niet makkelijk overal binnenkomen. Voor de zwembranche bleek dit al eerder een lastige kwestie. Zo lieten sommige zwemscholen weten niet te willen meewerken aan dit beleid. En waarschuwde zwemschoolhouder Shiva de Winter voor oplopende spanningen bij zwembaden.

Kinderen buiten afdrogen na zwemles

Op Twitter ging gisteren een foto rond van een ouder die zijn kinderen buiten moest afdrogen. Sommige mensen vonden dit veel te ver gaan, hoewel anderen ook vinden dat de controle op de QR-codes nu eenmaal moet worden nageleefd. Tijdens eerdere lockdowns mocht geen enkele ouder bij de zwemles aanwezig zijn.



Uit de inbox: Geen #vaccinatiebewijs betekent je kind buiten afdrogen na #zwemles. Dit kan toch niet! De verantwoordelijken hiervoor zouden zich ergens in een hoekje diep moeten schamen. Maar ze gaan ermee door. pic.twitter.com/Gm8nuTjw17 — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) November 11, 2021



En zelfs de 3e optie bestaat: je doet beide niet en laat je kind zichzelf gewoon afdrogen want dat kunnen ze best op die leeftijd. Als ze op zwemles gaan zijn het geen baby's meer, dus dit zielige gedrag is ook gewoon onzin als je weigert je aan de meest basic regels te houden. — 🍁🍂 Bo B. 🍂🍁 (@FeministCtulhu) November 12, 2021

Ongevaccineerde vader wil zwembad afhuren

Ben Beijsens uit het Brabantse Hoogeloon is niet gevaccineerd en probeerde een alternatieve oplossing te vinden voor de QR-code bij zwembaden. Hij opperde om het complete zwembad af te huren om met een besloten kring te kunnen zwemmen.

Tegen het Eindhovens Dagblad vertelt de vader over zijn plan. „Als je naar een café gaat waar Jan en allemaal rondloopt, dan snap ik dat er een grotere kans op besmetting is. Maar als wij samen gaan zwemmen en het hele bad afhuren, dan heeft niemand daar last van. Bovendien kunnen we zo niet besmet worden door een gevaccineerde. Want die kunnen het virus ook bij zich dragen.” Meerdere mensen bleken geïnteresseerd, dus belde de vader de eigenaar van Zwemschool Op den Heuvel in Hoogeloon. Het zwembad is privé-eigendom van Hans de Vries en biedt voor feestjes en gezinszwemmen mogelijkheden om het bad af te huren.



Sneu dat die kinderen op social media worden gezet. Als ze op zwemles zitten, kunnen ze zichzelf best afdrogen. Of je vraagt een gevaccineerde ouder jouw kind ook even te helpen. Of je wikkelt ze in een badjas/onesie en droogt ze thuis af enz. — Sanne (@EenSanne) November 12, 2021

Gemeente weigert

Hoewel in theorie het idee van Beijsens kon, moest de eigenaar dit toch even navragen bij de gemeente Bladel. En het antwoord van de gemeente was duidelijk. „Niet-gevaccineerden kunnen van het zwembad gebruik maken, maar moeten wel een QR-code laten zien waarop dan staat dat ze negatief getest zijn of hersteld zijn van een coronabesmetting.” Het zwembad afhuren maakte daarin volgens hen geen verschil. De beheerder en bezoekers zijn volgens de gemeente verantwoordelijk voor het naleven van de coronaregels.

Dat betekent dat De Vries een boete boven het hoofd hangt als hij zich hier niet aan houdt. En daarmee was het plan Beijsens van de baan. „Het gaat mij om de kinderen. Ik vind het belangrijk dat ze blijven zwemmen. Mijn oudste van zes is aan het afzwemmen en ik vraag me af of dat in de toekomst nog gaat lukken.”



Ik probeer je alleen te laten inzien dat die regel net zo belachelijk is.

Ben overigens wel blij dat je dat ook te ver vindt gaan. 😉 Zwemles is zo essentieel, daar zou net als bij de bieb, geen QR voor nodig moeten zijn. — Francy (@Francy_lady) November 12, 2021

Zwemles ongevaccineerde ouders

Volgens de regelgeving zijn de kinderen nog steeds welkom in zwembaden. Hun ongevaccineerde ouders mogen alleen niet naar binnen. Die kinderen worden dan bij de deur afgezet en kunnen later worden opgehaald. Dat ziet Beijsens alleen niet zitten. „Wil jij dat je kinderen van vier en zes jaar alleen in een zwembad lopen? Dat vind ik onverantwoord. Daarom wilde ik op deze manier proberen om ze aan het zwemmen te houden. Maar als het niet kan, dan houdt het op.”

Vandaag schreef De Gelderlander over vader Peter Aalberts, die een tent opzette bij de ingang van het zwembad in Alphen aan den Rijn. „Ik was eerst van plan op een minder nette manier naar binnen te gaan, maar dat is niet de manier waarop we met elkaar omgaan. Ik heb er bewust voor gekozen niet deel te nemen aan de QR-maatschappij”, vertelt de vader. Aalberts was bemand met een partytent, straatkachel en een pot met koffie om te wachten tot de zwemles voorbij was. „Ik heb mijn eigen kleedkamer gemaakt. Mocht het gaan vriezen, dan neem ik een extra kachel mee om de tent te verwarmen.”



