Mag je werkgever je zomaar om je coronapas vragen?

De coronapas moeten we op steeds meer plekken laten zien. Eerst de horeca, en nu horen we in de persconferentie van morgen dat je ‘m mogelijk ook nodig hebt bij pretparken en musea. Sommige werkgevers overwegen de QR-code zelfs ook verplicht te stellen. Maar mag je werkgever daar eigenlijk wel om vragen en is het niet in strijd met de privacywet? Het College voor de Rechten van de Mens heeft antwoord.

In de vorige persconferentie kondigde het kabinet aan dat ze bezig zijn met een wet die werkgevers het recht geeft aan hun werknemers een coronatoegangsbewijs te vragen. Dat wordt geen verplichting. En of het eisen van een coronatoegangsbewijs echt gepast en nodig is, dat moeten werkgevers zelf bepalen. Maar er zijn een paar dingen die werkgevers in het achterhoofd moeten houden.

Mag je werkgever om je coronapas vragen?

Als je werkgever je coronapas wil zien, dan moet hij of zij daarvoor een legitiem doel hebben. Zo moeten werkgevers zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun medewerkers, en daarvoor moeten ze maatregelen treffen. „Als alle werknemers door middel van een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien dat zij beschermd zijn tegen het coronavirus, dan draagt dat bij aan een veilige werkomgeving, een legitiem doel”, aldus het College voor de Rechten van de Mens.

Ook hangt het af van de grootte van het risico op besmetting en hoe de werkomstandigheden zijn. Bij beroepen waar werknemers moeilijk 1,5 meter afstand kunnen houden, is dat risico groter. Daarnaast weegt mee hoe kwetsbaar de medewerkers, klanten of cliënten van de organisatie zijn. „Vooral in de zorg is het belang van veiligheid voor cliënten en personeel groot. In die omgeving zal een verzoek om vaccinatiegegevens te tonen sneller proportioneel zijn.”

‘Verplichting is inperking van het recht op lichamelijke integriteit’

Waar je werkgever dus in sommige gevallen wel om een coronapas mag vragen, mag zij of hij dat niet verplichten. Als je werkgever dus vraagt om je coronapas, mag je ‘nee’ zeggen. Ook het verplichten van vaccinatie is niet toegestaan. „Dat is een inperking van het recht op lichamelijke integriteit en in sommige gevallen op godsdienst- en gewetensvrijheid”, meent het College voor de Rechten van de Mens. „Toch kan dit recht in sommige gevallen wel ingeperkt worden. Hiervoor geldt de strikte voorwaarden dat er een dwingende noodzaak is en alle andere mogelijke maatregelen niet meer voldoende zijn.”

Maar volgens het College is het kabinet zich ervan bewust „dat een vaccinatieplicht een laatste middel is”. Dat komt volgens hen omdat de overheid vooralsnog alleen lichtere middelen heeft ingezet, zoals de coronapas.