Oranje geeft zege weg in Montenegro: ‘superdom’ en ‘schandalig’

Wat gisteravond veelbelovend begon, liep voor Oranje uit op een hevige teleurstelling. Het team gaf de voorsprong van twee punten op Montenegro weg in de tweede helft en eindigde met een gelijkspel van 2-2.

Hiermee is het WK van Qatar voor Oranje weer net zo ver weg als voor het duel met Montenegro. De spelers reageren boos en teleurgesteld.

Voorsprong in slotfase weggegeven

De avond begon tijdens de warming-up al goed met het nieuws dat de Noren van Letland hadden verloren. Van Gaal gaf vlak voor de aftrap toe dat hij gejuicht had. „Want in principe mag het niet meer misgaan, nee”, zei hij toen. En toch ging het mis. Oranje speelde in de eerste helft al niet goed maar wist met dank aan Memphis Depay na 54 minuten wel op een voorsprong van 0-2 te komen.

Hiermee leek de nationale ploeg zich te kunnen verzekeren van een plek in het WK van Qatar. Totdat Montenegro zich in de slotfase van de wedstrijd wist te herpakken en in de 82e minuut een doelpunt maakte. Nog geen vier minuten later konden ze er nog een maken toen doelman Justin Bijlow uitgleed.

Kansen op WK-kwalificatie

En zo is het – wederom – de vraag of we oranje kunnen gaan zien spelen op het volgende WK. Hiervoor moet de ploeg minimaal op een gelijkspel komen tegen Noorwegen aankomende dinsdag. Die thuiswedstrijd in de Kuip zal de laatste zijn in de kwalificatie voor het WK. Noorwegen heeft, net als Turkijke, twee punten minder. Hierdoor geeft een gelijkspel nog voldoende kans. En winst zal zekerheid geven op een plek in het WK. Maar als ze verliezen, kan Oranje ook als derde in de poule eindigen en gedag zeggen tegen een plaatsing. Alleen de nummer twee krijgt namelijk een herkansing in de play-offs. In dat geval zal een plaatsing in het WK afhangen van Turkije, die dan moet verliezen van Montenegro.

Teleurstelling in Oranje tegen Montenegro

De spelers begrijpen niet hoe ze de winst hebben kunnen weggeven. Aanvoerder Virgil van Dijk kon na het laatste fluitsignaal zijn teleurstelling en boosheid niet verbergen: „Het is gewoon schandalig hoe we de tweede helft hebben gespeeld. We willen allemaal de bal hebben, we willen allemaal voetballen, aanvallen en scoren. Maar we moeten ook verdedigend denken. Op de counter ontstonden er voor hen ruimtes. En als je dan de organisatie niet goed hebt. Het is gewoon verschrikkelijk.” De oorzaak van het verlies moet volgens de aanvoerder nog goed besproken worden. „Misschien was het gemakzucht.”

Ook Depay, die met zijn twee doelpunten zijn team naar Qatar dacht te leiden, kan het verlies moeilijk verkroppen. „Dit is gewoon superdom. We doen onszelf tekort en ook de fans die zijn meegereisd en iedereen thuis. We hadden het in eigen hand, maar we gaven het in 10 minuten gewoon compleet weg. Het was kinderlijk”, zegt de aanvaller na afloop verbitterd. „Het was natuurlijk geen goede wedstrijd. Maar als je 2-0 voorstaat, dan moet je de zege gewoon mee naar huis nemen.”

‘Niet zoals afgesproken’

Trainer Louis van Gaal legt de oorzaak van het verlies bij de spelers. Zij deden volgens hem niet wat vooraf was afgesproken. „Je traint op dezelfde manier, met elkaar. Als daar op een gegeven moment niet meer aan wordt voldaan, dan krijg je een probleem.”, meldt de bondscoach aan NOS. „We speelden niet meer zoals afgesproken.” Toch heeft hij voor aankomende dinsdag nog goede hoop. „We hebben een heel grote kans laten lopen. Maar het is niet zo dat we nu in een verloren positie staan.”

Fans houden hun hart vast, vooral omdat de wedstrijd door de gedeeltelijke lockdown zonder publiek gespeeld gaat worden. Bij een verlies heeft de regering volgens hen dan ook „iets uit te leggen”.



Je zou dinsdag zonder publiek gewoon verliezen zeg, dan heeft de regering toch ook wel iets uit te leggen hoor. #nednor. — robert streppel (@robertstreppel) November 13, 2021



Ik mag toch hopen dat Nederland dinsdag wél de neuzen 1 kant op hebben staan.

Óf aanvallen óf verdedigen.#NEDNOR #ikhoudmijnhartvast — Breed georiënteerd en breed geïnteresseerd (@hbb2021) November 14, 2021



