Verstappen over boete van 50k: ‘Hoop dat ze er een mooi diner van betalen’

Een boete van 50.000 euro betalen? Max Verstappen zit er niet zo mee. De Formule 1-coureur reageert voorafgaand aan de Grote Prijs van Brazilië nogal cynisch op de straf, die hij kreeg omdat hij aan de achtervleugel van de Mercedes van rivaal Lewis Hamilton zat.

„Het is best een flinke boete”, zei de Red Bull-rijder op de website van de Formule 1. „Ik hoop dat ze er een mooi diner van betalen met heel veel wijn. En dan heel goede, dure wijn, dat zou mooi zijn. Ze mogen me uitnodigen, dan betaal ik nog wel wat extra.”

‘Dan maar minder FIFA-punten kopen’

Verstappen moest zich zaterdag bij de stewards melden die hem de fikse boete gaven voor een overtreding die hij had begaan. De coureur zat vrijdag met zijn handen even aan de achtervleugel van zijn eigen bolide, en vervolgens aan die van Hamilton. Hij was op zoek naar onregelmatigheden. Dit gebeurde in het zogenoemde parc fermé, de plek waar alleen met toestemming van officials auto’s mogen worden aangeraakt. Die misstap kost de Limburgse coureur dus 50.000 euro. „Ik moet betalen”, zei Verstappen. „Ik zal dan maar wat minder FIFA-punten kopen.” Hiermee verwijst hij naar zijn fanatieke hobby, het computer voetbalspel FIFA21.

Twee punten uitloop op Hamilton

Dat Verstappen niet zo met de boete zit, zal waarschijnlijk alles te maken hebben met het feit dat Hamilton een gridstraf kreeg voor de sprintrace van zaterdag. Dit vanwege de onregelmatigheid aan zijn achtervleugel waar Verstappen naar zocht. Door de gridstraf van Hamilton kon Verstappen twee punten uitlopen op de Mercedes-coureur: in totaal heeft hij nu 21 punten meer. Verstappen eindigde tweede in de sprint en Hamilton vijfde. Die laatste wist zich vanaf de laatste plek dus vijftien plekken naar voren te werken in slechts 24 ronden.

Omdat Hamilton vanwege een motorwissel ook nog eens vijf plekken is teruggezet voor de GP van Brazilië, zal hij op de tiende plek moeten starten. Verstappen vertrekt vanaf de tweede startpositie, en Valtteri Bottas pakte de pole position.