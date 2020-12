Bijna 34.000 gezinnen vieren geen Pakjesavond, jij kunt ze helpen

33.800 gezinnen met een laag inkomen kunnen zaterdag geen Pakjesavond vieren. Er is simpelweg te weinig geld voor een leuk cadeautje voor de kinderen. Via Actie Pepernoot kun jij die gezinnen toch een mooie avond bezorgen.

Het aantal gezinnen dat geen Pakjesavond viert, is berekend door het Nationaal Fonds Kinderhulp. De stichting doet dat op basis van onderzoek en van het aantal kinderen waarvoor via de Actie Pepernoot een cadeau is aangevraagd dat hun vaders en moeders zelf niet kunnen kopen. Kinderhulp heeft op dit moment voor al meer dan 70.000 kinderen een aanvraag ontvangen voor een Sinterklaascadeau.

1 miljoen Nederlanders op of onder armoedegrens

Armoede blijft in ons land bestaan en op een zelfde niveau als eerdere jaren, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekend. In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens (0,1 procent minder dan in 2018). We hebben het dan over meer dan 1 miljoen Nederlanders. Dat aantal is volgens het CBS sinds 2017 nagenoeg gelijk gebleven.

Meer dan de helft van de in een onderzoek ondervraagde gezinnen merkt de effecten van de coronacrisis in de portemonnee, ziet het Nationaal Fonds Kinderhulp. En dat heeft dus gevolgen voor Sinterklaasavond. Een moeder zegt daarover in het onderzoek: „Wij hebben ervoor gekozen om het deze keer maar helemaal over te slaan. Mede doordat mijn man (hoofdkostwinner) zijn baan kwijtgeraakt is.” Gezinnen met kinderen die nog geloven komen daar echter niet mee weg. Zij staan soms voor grote uitdagingen. Een alleenstaande moeder zegt: „Ik sta nu lichtelijk rood om iets van het verlanglijstje van mijn kind te kunnen kopen. Hij vraagt nooit ergens om, dus voor deze ene keer wil ik toch dat ene voor hem kunnen kopen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag is het #GivingTuesday. Dé actiedag om goed te doen. Wat doe jij? Steun jij Actie Pepernoot, zodat een kind in armoede tóch betoverd kan worden door de magie van 5 december? Ga naar https://t.co/ny1rAT2jvp pic.twitter.com/saKsvP1NPA — Nationaal Fonds Kinderhulp (@kinderhulp) December 1, 2020

Sint hoort er op Pakjesavond te zijn

Op dit moment is nog niet bekend of alle 70.000 kinderen met een cadeautje kunnen worden geholpen, antwoordt Irene Boersma desgevraagd aan Metro. „Vorig jaar hadden we een enorme wachtlijst (van 15.000 kinderen, red.). Dit jaar gaat het anders, want er komt veel geld binnen maar er komen ook steeds nieuwe aanvragen voor kinderen bij. Of elk kind een cadeau krijgt durf ik nog niet te zeggen, maar we hopen natuurlijk van wel.

Lees ook: Zo bezorg je iemand die weinig te besteden heeft toch nog een fijne kerst

Dat Sinterklaas wel eens een huisje overslaat is niet uit te leggen aan een kind, vindt de organisatie. Vooral als zij zien dat vriendjes en buurtkinderen wél een cadeautje krijgen. Voor 1 op de 12 kinderen die in armoede opgroeit is een cadeau op 5 december niet vanzelfsprekend. „Daarom is Kinderhulp er, geen kind mag overgeslagen worden door de Sint”, zegt Jan Wezendonk, directeur Kinderhulp.

Creatief voor Pakjesavond

Veel van de arme gezinnen gaan creatief met de financiële problemen om. Ze gaan eerder in het jaar al op koopjesjacht, kiezen voor tweedehands speelgoed of roepen de hulp in van instanties zoals de Actie Pepernoot van Kinderhulp (bestaat sinds het jaar 2000). Jij kunt via Kinderhulp.nl een handje helpen en een of meer kinderen op Pakjesavond een grote lach op het gezicht bezorgen.

Via maatschappelijke organisaties die aanvragen bij Kinderhulp, ontvangen de ouders en verzorgers een cadeaukaart ter waarde van 20 euro om zelf iets uit te kiezen voor hun kind. Irene Boersma: „We zijn dankbaar voor elk bedrag dat mensen geven. De gemiddelde donatie ligt op ongeveer 27 euro.”

Lees ook: Roetveegpiet wint aan populariteit en bezoekt meerderheid scholen