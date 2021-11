Kijker schudt ‘t hoofd over Massa Is Kassa en ‘slavernij van Nicol’

Je zult maar haast hebben met het witten van je opgekochte pandje. In Massa Is Kassa zorgde het gisteravond tot taferelen waar de kijkers niet bepaald van smullen. „Tenenkrommend hoe Nicol Mieke behandelt.” En: „Slavernij.” „Hekserij bestaat.”

Massa Is Kassa was op SBS6 weer goed voor bijna 700.000 kijkers. Het gedoe van de steenrijke familie Gillis en hun tig vakantieparken (Oostappen Groep) wordt nog altijd gevreten. Misschien juist wel om de tal van ongemakkelijke situaties die je voorgeschoteld krijgt. Gisteren ging het vooral om Nicol Kremers, de jonge vriendin van miljonair en hoofdrolspeler Peter Gilles. Met die laatste had Metro in januari overigens nog een vermakelijk interview.

Massa Is Kassa is reality-tv, maar…

Vooropgesteld: we hebben het hier over reality-televisie, maar het is natuurlijk maar net hoe situaties in beeld worden gebracht. Daar komt nog eens de (kostelijke) voice-over Frank Lammers bij, die de familieleden allesbehalve spaart. Wat heet.

Toch blijft Nicole Nicole, of ‘ons Nicolleke’ volgens Peter Gillis zo je wilt. Die komt er in Massa Is Kassa zelden goed vanaf, want ze voert eigenlijk nooit iets uit. Behalve commanderen dan, iets waarin zij bijzonder goed bedreven is. En wat veel kijkers enorm stoort. Wat Nicol echter wel voor elkaar heeft gekregen: een paar schattige eendjes ter wereld brengen in een broedmachine. Dat zij een kraamcadeau van haar ouders – een badje voor de eendjes om te oefenen – totaal niet waardeert, is een ander verhaal. Stel je voor dat er een paar waterspetters op het vast niet zo goedkope tapijt van de Gillis-villa terechtkomen. Daar is voice-over Frank Lammers weer over Nicol:



“De vijver heeft dezelfde zuurgraad als de vrouw des huizes…”

Frank Lammers is weer op dreef…! 😂🤣😂 #massaiskassa pic.twitter.com/SlUIoXo8Og — ⭕️ns mam (@OnsMam) November 29, 2021

Nicol eist spoed in een pandje

Vrouw des huizes heeft onlangs een pandje op de kop getikt, want een flinke verfbeurt nodig heeft om meteen weer te kunnen doorverkopen. Daar ging het wat de Massa Is Kassa-kijkers betreft gisteren vooral mis. Nicol vraagt (nou ja, vraagt) de poetsvrienden van de familie, Mieke en Johnny, altijd om zulke klussen op te knappen. Het liefst nu. Snel. Maar Johnny bleek ziek, volgens Mieke ‘heel ziek’. Nicol hoorde dat hoofdschuddend aan en vroeg een keer of wat of dat echt wel zo was. Ze liet de poetsvriendin zelfs nog bellen om te vragen of hij toch niet kon komen (‘vraag es even hoe ziek hij nog echt is en of hij toch niet iets kan doen’). Dit nadat de arme Mieke een emmer met 25 liter verf de tree voor tree de trap op had gesjouwd. Nicol? Die wachtte boven. Met heel veel ongeduld en zoals altijd zonder een handje als hulp uit de mouwen te steken. Mieke ging vervolgens in haar eentje aan de slag, want Nicol had het ‘heel druk met een volgende afspraak’.

Massa Is Kassa volgende week nog erger?

Op Twitter ontstond gisteravond collectieve kijkerswoede om het gedrag van diva Gillis. Het ergste moet echter nog komen als we de vooruitblik op volgende week zagen. Johnny is toch naar het te verven pandje gekomen. Waar hij hoestend, proestend en rochelend aan de slag gaat. Dat zal in coronatijd weer een hoop reacties opleveren. En toch, voorspelling: velen zetten de tv volgende week maandag gewoon weer op Massa Is Kassa. Hatseflats.

Hieronder zie je een aantal reacties op Nicol op een rij. Het gaat om een heel kleine selectie… We hebben nog naar iets positiefs over Nicol gezocht, maar nee, niet gevonden. Massa Is Kassa terugkijken? Dat kan hier.



Nicolleke is wel het levend voorbeeld dat hekserij gewoon bestaat he? Wat een verschrikkelijk lege armoedige verschijning. Zonder Peter was dit gewoon een werkloze asociale achterbuurt tokkie. #massaiskassa — Ronald den Hartog (@HartogRonald) November 30, 2021



Het is zo gênant en ook tenenkrommend dat Je niet kan geloven dat het werkelijk gebeurt. Ik lach me kapot uit plaatsvervangende schaamte #massaiskassa — Lex B (@Udenrules) November 30, 2021



@PeterGillis Even over jouw hersenloze vriendin! Ze kan schoenen strikken, dat heb ik gezien. Maar veel meer kan ze ook niet! Vreselijk wijf! Hoe die met “vrienden” omgaat. Tuurlijk is 99% gescript. Maar dat karakter van haar niet #walgelijk #massaiskassa #golddigger — Robert Houwers (@houwie69) November 30, 2021

En nee, ook deze is niet positief.



Wat een liefdevolle vrouw is die Nicolle toch! Een echte motivator, die precies de juiste snaar weet te raken om het beste uit de mensen te halen! Een voorbeeld voor vele! 🤦🏻‍♂️#massaiskassa — Jurgen van Lieshout (@Jurgen_v_L) November 29, 2021



Bij klachten #blijfthuis. Nicole: "Is, Johnny echt ziek? Kan hij écht niet komen? Bel hem anders even. Nou,dat wordt niks zonder Johnny"

Mieke, laat dat behang eens gauw zitten en plak dat luie hok erachter!!!! #massaiskassa — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) November 29, 2021



Daar gaat Mieke met de verf. Ik snap niet dat je je zo laat behandelen door die mensen. Nicolleke moet zich diep, diep schamen #massaiskassa pic.twitter.com/E80tTvzXCM — Sabine⛩ (@Sabine_VB) November 29, 2021



Heb tenenkrommend zitten kijken. Dit kan niet. Pure uitbuiting, moderne slavernij.

Vindt hier wel wat van. @SBS6 doe hier wat aan.#miekeenjohny #massaiskassa — Franci 🇳🇱 (@ci31pet) November 29, 2021



