Sinterklaasgedicht nodig? Met deze tips schrijf je een fijn gedicht

Heb je leuke plannen op pakjesavond, of zie je er eigenlijk tegenop? Voor veel mensen is het schrijven van gedichten rond de Sinterklaasviering reden tot zorg. Zo’n Sinterklaasgedicht, dat kost veel hulpsinten namelijk nogal wat moeite. Maar geen stress, wij hebben een aantal tips voor je waarmee je binnen no-time een puik gedicht op papier hebt gezet.

Uit onderzoek van Loo van Eck blijkt dat Utrechters en mensen uit Overijssel de meeste moeite hebben met dichten: vier van de tien inwoners van die provincies zijn geen dichtkampioen. Zeeuwen en Flevolanders gaat het juist vrij gemakkelijk af: slechts 18 en 17 procent van de mensen daar zegt dichten moeilijk te vinden.

En voor mannen onder de dertig klinken rijmloze feestdagen als muziek in de oren: 45 procent van hen zou een gedicht zo links laten liggen. Bij vrouwen onder de dertig zou 32 procent tevreden zijn met rijmloze feestdagen. Vanaf 50 wordt rijmen weer populair: zo rond de 20 procent van de vrouwen en 25 procent van de mannen is voor een rijmloze Sintviering.



HELP.

HELP.

wie is er hier goed in sinterklaasgedicht?

Tips voor een goed Sinterklaasgedicht

Veel mensen hebben er dus moeite mee of laten gedichten het liefst helemaal links liggen, maar vaak hoort het er nu eenmaal bij. Een gedicht is bij veel Sintvieringen vaste prik. Maar hoe schrijf je nou een goede? Wij hebben een paar tips voor je.

Kies een onderwerp

De allerbelangrijkste stap: bepaal waar je je gedicht over gaat schrijven. ‘Over de ontvanger’, denk je misschien meteen, maar er zijn meer opties. Als je de persoon zelf namelijk niet heel goed kent, kan een persoonlijk gedicht nogal lastig zijn. Je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor een gebeurtenis van de ontvanger (een grappig moment van je collega bijvoorbeeld, of de rijlessen van je neefje). Daarnaast zijn opties om het Sinterklaasgedicht over te schrijven nog het cadeau, een actuele gebeurtenis of een combinatie van onderwerpen. Eén tip: maak geen roast van je gedicht. Dat valt vaak niet zo lekker (als het onverwacht is).

Brainstorm rond het onderwerp

Nu je je onderwerp gekozen hebt, laten we zeggen dat het gaat over de persoon zelf, is de volgende stap om een brainstorm te doen. Denk aan deze persoon en schrijf alle woorden, gebeurtenissen of eigenschappen op die je te binnen schieten. Je kunt een mindmap maken, en let daarbij op dat je nog geen oordeel vormt. Schrijf gewoon alles op, en denk niet ‘nee, dit is niks’. Dan rem je jezelf te veel.

Kies je kern- en rijmwoorden voor het gedicht

Uit alle woorden die je bij de vorige stap hebt opgeschreven, rijmen vast een paar woorden op elkaar. Je kunt alvast een paar van die woorden uitkiezen om daarmee een verhaaltje te maken. Stel dat je je gedicht schrijft voor je zusje, die elke dag met haar vriendinnen naar school fietst. Kernwoorden die je dan kunt kiezen, zijn: school, afstand, lekke band, telefoon, verkeer, donker, slecht weer, etc.

Zodra je weet waar je je gedicht ongeveer over gaat schrijven, kun je per woord bedenken (op opzoeken) wat er op rijmt. Afstand en lekke band gaan goed samen. Maar ook telefoon en schoon, bijvoorbeeld: „Op de fiets vaak met in haar hand de telefoon, maar haar kamer maakt ze nooit schoon.” Je kunt het zo gek of passend maken als je zelf wil, zoals onderstaande rijmpieten:



Bezig met Sinterklaasgedicht. Ik loop een beetje achter. Bij mij is altijd Sinterklaas aan het geilen op de ontvanger 😂 Wat rijmt er op uit? Ik kom niet verder dan voorhuid 😂 — Daja (@dajalovesexy) November 29, 2021



Zo'n Lieve Mona brief is ook wel een leuk format voor een sinterklaasgedicht:-)

Zo'n Lieve Mona brief is ook wel een leuk format voor een sinterklaasgedicht:-)

En dan om de vier zinnen, maar Lieve Mona, hoe moet het nu toch verder met die corona? 🙂

Bedenk een clou

Hoe je gedicht eindigt, is misschien wel belangrijker dan hoe het begint. Want je wil natuurlijk dat het einde blijft hangen en jouw gedicht indruk maakt. Als je als eerst de clou bedenkt, kun je daar mooi naartoe werken. De clou kan bijvoorbeeld een hint zijn over wat het cadeau is, of, als je een situatie beschrijft, de conclusie daarvan.

Kies een perspectief voor het Sinterklaasgedicht

Hoe je je brief schrijft, hangt helemaal af van wíe je bent. Ben je jezelf, een Piet of juist Sinterklaas himself? Je kunt ook verwarring zaaien door uit het perspectief van iemand anders te schrijven. Denk ook na over in welke vorm je schrijft. De derde (de Sint zat te denken…) of de eerste (ik zat te denken…).

Dit zijn slechts enkele tips uit het (gratis) boekje Iedereen kan dichten. Kom je er na dit beknopte stappenplan nóg niet uit? In het boekje vind je in totaal 20 uitgebreide tips. Zo moet je toch met een goed gedicht voor de dag kunnen komen, lijkt ons.