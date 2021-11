Achter de schermen: ‘Ik heb een trauma overgehouden aan Sinterklaasgedichten’

'Dit keer leukste Pakjesavond in jaren'

„Sinterklaas gaf me altijd een heel warm gevoel. Ik vond het als kind heerlijk om voor de televisie het Sinterklaasjournaal en Sinterklaasfilms te kijken. Ik vond het zelfs zó leuk, dat ik ook de Belgische Sinterklaasprogramma’s keek. Heerlijk in pyjama voor de televisie, met het idee dat deze man vannacht nog in mijn huis was geweest. Ik was oprecht verdrietig als hij het land weer had verlaten. Jarenlang heb ik dat warme gevoel gemist en Sinterklaas niet gevierd. Dit jaar voel ik voor het eerst weer die warmte: ik vier het met de dochtertjes van mijn aanstaande, die luidkeels voor hun schoen stonden te zingen toen ik daar was. Ik heb dus het vermoeden dat dit mijn leukste Pakjesavond in jaren gaat worden!”