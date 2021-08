Volksgezondheid kocht voor miljoenen aan sneltesten, die nu in de kast liggen

38 miljoen sneltesten ter waarde van 354 miljoen euro kocht het ministerie van Volksgezondheid (VWS) voor hun testbeleid. Het ministerie van Infrastructuur (I&W) kocht daar nog eens miljoenen testen bovenop. Het grootste deel van deze testen ligt nog in de kast.

Een miljoenenuitgave voor het veelbelovende testbeleid van demissionair coronaminister Hugo de Jonge leek eventjes een goed idee. Maar nu beginnen de testen te verstoffen in de opslag en komt er een eind aan de houdbaarheidsdatum.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onverantwoord belastinggeld uit gegeven. En niemand straf! — Jos Aalders (@JosAalders) August 5, 2021

Ongebruikte sneltesten ministerie van Volksgezondheid

Het gaat om 32 miljoen ongebruikte sneltesten, ter waarde van 9,31 euro per stuk. Destijds haalde het ministerie 354 miljoen uit de staatskas voor de aankoop van 38 miljoen testen, daarvan werden er 6 miljoen gebruikt.

Deze gigantische aankoop roept nu, omdat ook bleek dat het testbeleid niet waterdicht was, wat vragen op. Trouw dook in de materie en ontdekte nogal wat haken en ogen. Er lijken meer dingen mis te gaan. Het ministerie van Infrastructuur kocht naast de aankoop van De Jonge, haar eigen testen. Sneltesten bedoeld voor de vakantiegangers. Deze werden nog eens bovenop de miljoenenaankoop van Volksgezondheid aangeschaft.

Aanschaf sneltesten wegens ‘uitzonderlijke spoed’

Het gaat om antigeensneltesten, die gemaakt zijn om een snelle uitslag te leveren. Onder meer de GGD en Testen voor Toegang gebruiken deze testen. Maar dat laatste ligt momenteel grotendeels stil door de aanscherpingen van het uitgaansleven.

Het ministerie van Volksgezondheid kocht de testen wegens ‘uitzonderlijke spoed’ en trad niet naar buiten over de kosten. Maar gezien het grote aantal overgebleven testen, is het de vraag of deze ‘spoedkaart’ terecht was.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoeveel #graaiers zouden er hier weer beter van worden . — Gerrit Slopsema (@GSlopsema) August 5, 2021

Testbeleid ondanks vaccinaties

Trouw belicht ook vragen rondom de vaccinaties en de aankoop van de sneltesten. Voor de vaccinaties betaalde het ministerie 331 miljoen. De krant begrijpt niet waarom er zoveel testen nodig zijn, als de vaccinatiegraad stijgt. Testen na volledige vaccinatie zou niet nodig moeten zijn.

Het is gek dat de overgebleven testen niet naar collega-ministerie van Infrastructuur gingen. Want hier werden sneltesten voor vakantiegangers gratis aangeboden. Maar nee, commerciële testsbureaus kopen in opdracht van I&W zelf hun sneltests, die door het ministerie worden vergoed.

Houdbaarheidsdatum

Het blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Infrastructuur naast elkaar werken met een eigen aanpak. I&W kwam niet in aanmerking voor de testen van VWS omdat de situatie nog „onzeker was”.

Trouw concludeert dat de aankoop van de testen gemakkelijk gaat en dat de grote voorraad wellicht niet nodig is. „Het ministerie kan eenvoudig nieuwe bijkopen”, stellen zijn. De prijs van de testen zakte daarnaast naar vijf euro per test. Zo’n test is meestal één tot twee jaar houdbaar. Er liggen miljoenen testen klaar bij Volksgezondheid die ze in 2020 aanschaften. Reken maar uit hoe lang deze nog bruikbaar zijn.