Dit zijn de 5 podcast-tips van… Iman de Vries

Podcasts zijn er te kust en te keur. Om je wegwijs te maken, laat mediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren. Met vandaag: de vijf favorieten van Iman de Vries.

Iman de Vries is filmmaker en werkte als online eindredacteur/hoofdredacteur bij Talpa, GIEL (de ochtendshow van Giel Beelen) & VU Amsterdam en heeft een tijd zijn eigen filmreview-programma Movie Idiots gehad bij BNNVARA/NPO3. Tegenwoordig maakt hij met zijn bedrijf Cooltuur video’s, films, series, podcasts en online content voor organisaties, bedrijven en de media.

De vijf favorieten van Iman de Vries zijn:

1. Podcast over Media

„Wat ik al tijden elke week luister is Een Podcast over Media van Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth. Twee goede vrienden die heerlijk ‘nerderig’ en kritisch alles behandelen wat met media en technologie te maken heeft. Een keukentafelpodcast met inhoud.”

2. Chompers

„Niet een podcast die ik zelf vaak opzet, maar het idee van de podcast is zo goed bedacht. Chompers is een Engelstalige podcast die kinderen kunnen luisteren tijdens het tandenpoetsen. Elke dag hebben ze twee nieuwe afleveringen waarbij de kinderen poetsinstructies krijgen en ook nog een leuk liedje of verhaaltje.”

3. Podbast

„Bastiaan Meijer ken ik nog van BNNVARA en heeft in korte tijd zijn podcast enorm goed in de markt gezet. Zijn leuke vriendelijke interviews met BN’ers lijken de laatste tijd elke keer het nieuws te halen omdat hij toch steeds de juiste vragen stelt.”

4. Luukbox

„Luukbox is een nog zeer onbekende podcast, maar eentje die ik ken dankzij mijn voormalige werk bij zorginstelling Stichting Philadelphia. Luuk, de maker, heeft in korte tijd de heel veel geleerd over het maken van podcasts en maakt er nu eentje over zijn grote passie muziek. Elke week neemt hij samen met muziekexpert Harm een bekende artiest onder de loep op zijn eigen manier.”

5. The Brief

„Helaas, lijkt het momenteel even op een laag pitje te staan bij The Brief. Een podcast gemaakt door content-marketingbureau Wayne Parker Kent. Maar dit was ook een podcast die ik altijd wilde luisteren. Je was helemaal up-to-date over alles op het gebied van marketing en content en ze hadden bijna altijd een hele interessante gast. Hopelijk gaan ze snel weer verder.”