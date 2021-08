Vanaf vandaag brief op de mat over gratis zelftest: ‘Is niet gratis’

Alle Nederlandse huishoudens krijgen vanaf vandaag een brief op de mat over de gratis zelftest. In de brief staat informatie en een code waar je twee gratis zelftesten kunt bestellen. Daar is (natuurlijk) heel wat om te doen, zoals bij alles rondom corona. ‘Waarom sturen ze die zelftests niet gewoon meteen op?’, vraagt men zich af. En gratis? „Het is niet gratis, want het wordt betaald van belastinggeld.”

Uiterlijk 1 september ligt de brief over de gratis zelftest in de bus. Dat werd gisteren onder meer op deze website bekendgemaakt. Het kabinet hoopt hiermee te voorkomen dat het aantal coronabesmettingen na de zomervakantie snel oploopt. Zorgminister Hugo de Jonge twitterde over de 8 miljoen brieven die de deur uit gaan.



8 miljoen adressen krijgen een brief voor 2 gratis zelftesten. Om elkaar veilig te ontmoeten op werk, school of elders. Help mee om verspreiding van het virus te voorkomen. Test jezelf, ook na vakantie. En heb je klachten? Ga dan altijd naar de GGD. 👉 https://t.co/thAl89QD7m pic.twitter.com/dilwDqdQX6 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) August 9, 2021

Gratis zelftest ook op scholen verkrijgbaar

Scholieren en studenten kunnen de gratis zelftesten ook krijgen via hun school, universiteit of andere opleiding. Wie meer dan twee zelftesten nodig heeft, kan ze kopen bij de supermarkt, drogist en apotheek.

„Testen blijft belangrijk want zonder dat je het zelf weet, kun je andere mensen besmetten met het coronavirus. Ook als je geen klachten hebt”, aldus het ministerie van Volksgezondheid. „De zomervakantie is bijna voorbij. We gaan weer naar school en aan het werk. En we ontmoeten weer andere mensen. Het blijft daarom belangrijk om ons aan de basisregels te houden.” Vorig jaar liep direct na de zomervakantie het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames snel op.

‘Deponeer de gratis zelftest maar in uw achterste’

Het kabinet hoopt dat dit najaar te voorkomen, onder meer met de gratis verstrekking van de zelftest. Tussen de bekendmaking en vandaag – de dag dat de brief erover op de mat valt – leven er al veel vragen op social media. Niet alleen vragen overigens. Zo vinden mensen op Twitter dat Hugo de Jonge die dingen maar in zijn achterste moet deponeren (maar dan in andere woorden). Dat kamp vindt alles wat de minister over corona meldt meteen maar niets. Of: „Heb ik niet nodig, ik ben volledig gevaccineerd.” Waarop De Jonge nog een reactie op zijn Twitteraccount plaatst: „Een zelftest doen is ook verstandig als je gevaccineerd bent. De vaccinatie zorgt ervoor dat je minder klachten hebt bij een besmetting met het virus. Maar je kunt nog met het virus besmet raken en het virus overdragen op anderen.”

Vragen op social media

Anderen hebben vragen. Over de term gratis zelftest bijvoorbeeld. Iemand meldt bijvoorbeeld: „Gratis? Niet. Betaald met Nederlands belastinggeld, opgebracht door 80 procent niet-rijke, echt belasting betalende burgers.”



Brieven voor GRATIS zelftests op de post, 'strategie onduidelijk' maar betekent dit dat ook de PTT zoals Markt Rutte PostNL noemde het gratis gaat bezorgen en hoe gratis is dit als het wel met belasting geld wordt bekostigd? https://t.co/TSZX86gj2A via @NOS #zelftest #hugodejonge — GoPro2day.nl (@GoPro2day) August 9, 2021

Een ander vindt de gratis zelftest maar rommel voor het milieu. En een handige move van het kabinet om te veel bestelde tests te ‘slijten’.



Waarom? Waarom? Waarom al deze plastic rommel? Slecht voor het milieu, levert niets op voor de gezondheid. Oh, wacht, er waren er teveel besteld door #hugodejongekanniks en nu moet ie ze slijten. Met je gratis! #zelftest — Saar 🇮🇱❤️🇮🇱 ⚓️ (@mevrouwSaar) August 9, 2021

En waarom die gratis zelftest niet meteen opsturen? Een brief verdwijnt te gemakkelijk in de vuilnisbak of bij het oud papier, zo is een mening. Het ministerie van Volksgezondheid heeft daarop overigens wel al een antwoord. Mocht er hitte komen en de brief ligt bij mensen die vakantie vieren op de mat, dan wordt de zelftest onbruikbaar. Ook voorkomt men zo dat zelftests ongebruikt worden weggegooid. Wie een test bestelt, gebruikt ‘m toch eerder, zo is de gedachte.



En als je dan zo’n test gratis wilt weggeven, waarom dan niet gewoon de testen opsturen ipv eerst een brief? Ik weet vrij zeker dat die bij de meeste mensen direct in de papierbak verdwijnt. Zélfs bij mensen die wél graag zo’n zelftest in huis willen hebben. — Mieke Roth (@miekeroth) August 9, 2021

Zoals bij deze ‘nuchtere Drent’:



Mijn 'gratis' zelftest gaat linea recta in de………. pic.twitter.com/5beWQBomr4 — NuchtereDrent #transvacsueel (@DrentNuchtere) August 9, 2021

Vrijdag persconferentie over coronamaatregelen

Veel Nederlanders zullen de gratis zelftests natuurlijk aanvragen. Zij roeren zich op Twitter wat minder (of niet).

Het kabinet kwam gisteren bij monde van demissionair premier Mark Rutte met nog een coronanieuwtje: hij verwacht na het komend weekend geen extra coronamaatregelen. Vrijdagavond om 19.00 uur geeft Rutte met Hugo de Jonge een persconferentie.